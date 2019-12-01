豬價三連降 真跌還假跌？

商務部數據顯示，11月18日至24日全國豬肉批發價格為每公斤43.66元人民幣，環比下降8.6%。豬肉價格已連續三周下跌。

從3月份就開始猛躥的豬肉價格，不僅讓內地民眾喘不過氣來，也波及到香港，苦不堪言。

究其原因，主要有二。首當其衝的是非洲豬瘟，官方數據顯示，為阻斷疫情傳播，全國已捕殺生豬120萬頭，這令生豬產能短時間嚴重受挫。

「天災」加「人禍」 漲價屬必然

其二則是官方2014年發起的「環保退養」行動。截至2017年底，全國劃定禁養面積63.6萬平方公里，相當於四川和山東兩省的面積總和。兩年時間遭清退的生豬產能達到6000萬頭。

「天災」和「人禍」恰巧相遇，不漲價才怪。

還好，中央政府及時意識到問題的嚴重性，從今年8月份開始，短時間打出了一套政策「組合拳」，多措並舉恢復生豬產能，穩價保供。

國務院常務會議在兩個多月時間四次將議題聚焦在豬肉價格上，着重強調清理各地不合理的禁養規定。在會議部署下，十多個中央部委和各地方政府都拿出了遏制豬肉價格上漲、確保民眾「菜籃子」的系列措施。

未來一段時間高位運行

目前看，這套組合拳打得還不錯。10月開始，全國能繁母豬存欄環比已經止跌回升；11月開始，生豬和豬肉價格開始下跌。

豬肉價格雖連續三周下降，但有觀察者認為是「假跌」，是下一波猛漲攻勢的前奏。

但筆者持相反觀點，這次連續下跌料是這場「豬肉保衛戰」的戰略轉折點。

分析來看，不外乎五方面原因。

（一）是政府8月份以後出台了一系列保供穩價措施，這些措施逐漸顯現效力。產能逐漸恢復，對過高的預期降溫明顯；

（二）是對後期肉價上漲的預期降溫以後，生豬的出欄量增加，價格出現下降，屠宰廠隨意抬價的行為有所收斂；

（三）是北方多個省區生豬產能恢復以後，肉價繼續走高的勢頭被壓制；

（四）是前期過高的肉價對需求的抑制作用明顯顯現，肉價逐漸回歸理性，價格出現一定程度的回調；

（五）是前期惜售、壓欄的毛豬體型過大，肉質偏肥，已經到了不得不出欄的地步。

當前，非洲豬瘟防控已進入下半場，根絕幾無可能，生豬復產「保衛戰」還在繼續，未來可謂喜憂參半。

喜的是，豬肉價格這次是「真跌」，長遠看肉價下跌是趨勢；憂的是，豬肉價格回落空間有限，未來一段時間仍將保持高位運行形勢。

中國人吃豬還得靠自己

生豬產能恢復是一個需要遵循規律的緩慢過程，靠進口豬肉遠遠滿足不了中國的「大胃口」。中國豬肉年消費量約佔全球一半，遠高於歐盟和美國的消費總和，正常年份進口豬肉只佔國內豬肉產量的2%。

中國人吃豬肉還得靠中國自己。

[馮其十 神州新形勢]