沙田碧濤累減157萬 領都錄低市價成交

減價逾「1球」的單位沙田碧濤花園嘉麗閣高層F室，世紀21奇豐區域經理吳元利表示，該單位實用839方呎，3房望享馬場及城門河景，原業主於今年6月起放售，當時開價1150萬元，放盤5個月，仍未獲洽詢，數度減價，至近日以993萬元易手，累積減價157萬元或13.6%，折合實呎11,836元。原業主於2008年6月以459萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利534萬元，單位期內升值約1.2倍。

嘉峯匯暫收票超額一倍

另日出康城領都則錄低市價成交，港置助理分區董事劉浩勤表示，該單位為9座高層右翼D室，屬實用995方呎套4房單位，原業主於本月初以1200萬元放售，屬市價水平，及後新買家與業主幾番議價後，終以1146萬元成交，較原叫價低54萬元或4.5%，實呎11518元。原業主於2011年10月以760.7萬元購入，持貨8年，帳面獲利385.3萬元或51%。

至於一手市場方面，嘉華（0173）日前以折實平均實呎2.28萬元首推啟德嘉峯匯208伙，昨日為項目對外開放示範單位的首個周末，市場反應踴躍，不少準買家前往設於北角嘉華國際中心的示範單位，排隊等候參觀。市場消息指出，項目暫接獲400張入票，超額近1倍，據悉，發展商於日內有機會加推單位。

PARK YOHO Napoli新增一宗撻訂

嘉峯匯開售在即，市場僅得新盤貨尾發售，昨日僅錄得零星成交，包括華懋屯門琨崙售出一幢獨立屋。

根據成交紀錄冊資料顯示，海翡翠獨立屋7於昨日以6150萬元售出，實用2788方呎，附設1456呎花園、618呎平台及164呎天台，並且連同2個車位一併出售，折合實呎22,059元。

另新地（0016）旗下元朗錦田PARK YOHO Napoli，新增一宗撻訂成交，該單位為26座1樓C室，實用533方呎，連同309方呎平台，於11月19日以946萬元售出，買家新近取消交易，預料遭沒收5%訂金、涉約47.3萬元。