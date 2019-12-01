話你知：最具代表性 美國奢侈品牌

Tiffany於1837年由美國商人蒂芙尼 （Charles Lewis Tiffany）在紐約創立 ，創業之初售賣玻璃、瓷器、鐘表等精品，並開始自家製作珠寶首飾。蒂芙尼深明皇室珍寶、重量級鑽石等對品牌的效應，自1840年代開始透過收購法國貴族珠寶，在奢侈品行業建立聲譽。

128卡Tiffany Diamond「鑽石之王」美譽

該品牌的鎮店之寶，要數開採自南非的黃鑽「Tiffany Diamond」。這顆287.42卡的原石在1877年發現，翌年由蒂芙尼購入，並由Tiffany的工匠切割成128.54 卡、有82個切面的珍寶，較傳統切面多出24個，以增添光芒，成為全球最重要的黃鑽之一。這寶石也奠定了蒂芙尼本人的「鑽石之王」美譽。時至今日，這顆傳奇的黃鑽仍保存在紐約第五大道的旗艦店。

《珠光寶氣》電影 奠定不朽聲譽

1961年由柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）主演的電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）更為該品牌奠定不朽聲譽。雖然該品牌近年受美元強勢、遊客消費轉弱及顧客流量下降等困擾，但其品牌仍別具價值。傑富瑞（Jefferies）分析師塞雷達（Flavio Cereda）稱，如果想擴大在奢侈品類別（珠寶和手表）的市場佔有率，市場有很多小型公司可以收購，但沒有真正的大公司，雖然每個奢侈品巨頭都想收購勞力士（Rolex）或柏德菲臘（Patek Philippe），但它們基本上是非賣品，因此Tiffany是唯一的選擇。

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