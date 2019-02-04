奢侈品牌盡歸強者手 182年Tiffany掙扎求存 終歸LV旗下

資料來源：《金融時報》、《華爾街日報》

大型奢侈品牌往往通過收購合併來增加收入，擴大市場份額，造成強者愈強的現象。除了LVMH，開雲集團、卡地亞母公司歷峰（Richemont）等，也通過收購來擴張業務。愈來愈多規模較小的奢侈品牌被併入了大型集團，例如意大利著名時裝品牌范思哲（Versace）去年就以21億美元的價格，賣給美國輕奢侈品牌Michael Kors。該集團今年初易名為Capri Holdings。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的分析指出，大型奢侈品集團向較小型對手搶走很多市場份額。開雲集團、愛馬仕、LVMH主要控股公司Christian Dior的股價今年上漲了30％至40％。LVMH的股價更上漲60％，市值超過2000億歐元 （約1.7萬億港元） ，是法國市值最高的上市公司。

LVMH今年升60％ 法市值最高公司

Tiffany加入LVMH後，將使LVMH在高級珠寶市場的份額提升逾一倍至18.4%，超越卡地亞（Cartier）母公司歷峰（Richemont）的14.8%，成為珠寶業界之首。珠寶是去年表現最佳的奢侈品類別之一。貝恩策略顧問公司（Bain）預測，珠寶行業的規模在今年會有7％增長。

實際上，LVMH的奢侈品王國，也是由集團創辦人阿爾諾（Bernard Arnault）在過去30多年大舉收購奢侈品牌而建成的，旗下品牌包括Christian Dior、路易威登（Louis Vuitton）、Givench、Celine等75個大牌，按收入計算是全球最大的奢侈品集團。

8年前買Bulgari 利潤提升4倍

收購Tiffany的交易，突顯LVMH可用於收購的銀彈不斷增加。去年LVMH的銷售額達468億歐元（約4030億港元），自由現金流為55億歐元 （約470億港元）。LVMH認為Tiffany有很大的潛力，尤其是在歐洲和中國，計劃助這品牌將業務擴展至美國和日本的核心市場以外。

LVMH將使用推廣寶格麗 （Bulgari ）品牌的方法，為Tiffany進行營銷。LVMH自2011年以52億美元收購寶格麗後，增加為其門店投資，以提升其銷售密度 （sales density），讓該品牌的產品專注於高端珠寶。自轉投LVMH陣營，寶格麗的銷售額增長1倍，利潤增長4倍。

Tiffany同店銷售已連跌兩季

LVMH行政總裁阿爾諾現計劃將資源投入Tiffany的高端珠寶系列，把營銷重點放在奢華的鑽石項鏈，而非價格較低的銀飾。他還希望推出新的產品系列，改善Tiffany在全球20多國逾300家門店的業績。面對遊客在美國的消費下降，Tiffany的同店銷售額已連續兩個季度下滑。

LVMH的經營手法之一，是以別樹一幟的建築風格來打造各品牌的專門店，務求令這些門店成為遊客的朝聖地。阿爾諾稱，品牌的投資往往需要數年才會有回報，Tiffany加入LVMH後可得到時間和資源，避免每季被投資者仔細審查業績。LVMH並不披露分開披露各品牌的業績。

不受貿戰影響 中國市場被睇好

市場分析認為，奢侈品行業是唯一不受中美貿易戰等影響的出口領域，預料業界將聚焦中國市場的發展。根據摩根士丹利的數據，中國消費者佔全球奢侈品消費的30％以上。全球奢侈品市場的收入增長，更有七成來自中國客戶。

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