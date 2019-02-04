中美貿易添陰霾 道指挫112點

美股11月表現 5個月最好

恒指夜期報26,475點，高水29點。港股ADR比例指數則報26,305點，跌40點或0.16%。騰訊控股（0700）ADR折合報329.96元，較港收市低0.56%，建行（0939）ADR折合報6.2元，較港收市低0.55%；匯豐（0005）ADR折合報58.34元，較港收市高0.41%。

油價重挫，市場傳出OPEC（石油輸出國組織）或在12月的會議延長減產協議，紐約期油大跌4.63%至每桶55.42美元。布蘭特期油報60.49美元，無升跌。

沙特阿美獲超額認購0.7倍

外電報道，沙特阿美的256億美元IPO獲得超額認購0.7倍，認購金額達443億美元，但主要都是沙特當地或區內的投資者，外資反應較冷淡。沙特阿美將於本周定價，預計12月11日在當地股市掛牌。