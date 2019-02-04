中國製造業回暖 官方PMI返擴張區

供需兩端均有改善，生產指數和新訂單指數為52.6%和51.3%，按月分別上升1.8和1.7個百分點，均為下半年以來的高點，其中新訂單指數重回擴張區。進出口有好轉迹象，新出口訂單指數和進口指數為48.8%和49.8%，按月分別上升1.8和2.9個百分點。統計局指出，新出口訂單指數回升，與聖誕節海外訂單增加有關；進口指數回升明顯主要受國內需求拉動。

大企業擴張 中小企仍收縮

從企業規模看，大型企業PMI為50.9%，比10月升1個百分點；中型企業PMI為49.5%，比10月回升0.5個百分點；小型企業PMI為49.4%，比10月升1.5個百分點。原材料庫存指數為47.8%，比10月回升0.4個百分點，位於臨界點之下，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為47.3%，雖位於臨界點之下，但與10月持平，表明製造業企業用工景氣度變化不大。

供應商配送時間指數為50.5%，比10月上升0.4個百分點，位於臨界點之上，表明製造業原材料供應商交貨時間加快。

信證：接近歷史均值 實屬不易

統計局同日公布，11月份的非製造業PMI為54.4%，按月升1.6個百分點，高過市值預期的53.3%。分行業看，服務業商務活動指數為53.5%，高過10月2.1個百分點，服務業景氣回升。從行業大類看，郵政業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險業等行業商務活動指數位於58%以上較高景氣區間，業務總量快速增長。但鐵路運輸業、道路運輸業、餐飲業、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間。

中信證券指出，在今年製造業受外需嚴重衝擊疊加內生增長動力放緩的情况下，11月PMI的各項指數能接近歷史均值，實屬不易，反映了製造業內生動能在緩緩復蘇。該行並指出，製造業和非製造業景氣程度的改善，配合近期多項穩增長調節政策，經濟增速有望保持平穩。