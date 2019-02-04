北水轉投W股 美團小米佔四成 過去1個月錄145億淨買入

明報記者 李哲毅

滬港通在2014年11月17日啟動，據中央結算系統（CCASS）及港交所（0388）數據，除了開通首年熱捧漢能（已退市）外，第二年起銀行股抬頭，建設銀行（0939）及匯控成為當時最多北水淨買入的股份，港股通持倉分別淨增168.89億元及363.90億元。而第三年由於深港通啟動，騰訊控股（0700）成為當年最受北水歡迎的股份。但之後第四及第五年，均以工行、建行及匯控為最多北水淨買盤的股份。

工行匯控建行 最多北水淨買入

上交所及深交所在10月28日正式將同股不同權股份納入港股通買賣，由首日至上周五，美團的上交所及深交所的持倉分別淨增65.59億元及58.39億元，意味美團錄得約127.98億元的淨買盤，成為期間最多北水淨買入的股份。第二位的工行期內北水持倉錄淨增39.26億元。

值得留意的是，互聯互通推出至今，工行、匯控、建行為最多北水淨買入首三位，分別有1090.12億、909.02億及894.03億元，而美團只花費約一個月時間，已成功躋身最多北水淨買入的第十位，目前已有2.45%的股份由北水持有。

市場把焦點放在新上市的W股阿里巴巴身上，然而，雖然它最近獲恒指公司納入恒指綜合指數，但據內地交易所規則，W股要有半年觀察期，當局才會考慮納入北水可買賣名單。

美團1個月已躋北水淨買入前十

美團股價由納入北水前的90.55元，升至上周五的103.20元，累計升幅約13.97%，今年以來累升97%，市值達6000億元。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，美團及小米獲納入港股通已25個交易日，美團每天均錄得淨買盤，但不認為北水轉炒新經濟板塊。

耀才：北水愛投資熟悉股份

另外，植耀輝認為，內地的北水投資者較喜愛購買自己日常熟悉的股份，例如美團及銀行股等。他認為，北水佔美團成交額約三成左右，北水佔比更加強勁或可帶動股價表現。