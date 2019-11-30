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2019年11月30日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
內地客上月按年大減200萬 整體訪客跌43% 泰韓跌幅達六成
港航明年2月停飛3航點 國泰削整體運力1.4%
內地客上季新做保費逾96億 按季大跌29%
憂中美貿易談判破裂 恒指挫2%
美或撤港特殊地位 渣打：風險非常低
翠華中期轉虧4450萬 上市以來首不派中期息
八達通儲值額 上限增至3000元
新地巨額投地 標普：消耗緩衝資金
年尾新股熱 啟明孖展超購近百倍
耳東影業申港上市 王思聰疑為股東
分拆REITs赴星上市 遠展：因稅務優惠
10月港銀行存款總額 按月增1%
「.org」域名售私募公司 非牟利組織憂未來收費大增
憧憬伊拉克亂局平息 油價挫3％
ThaiBev擬分拆啤酒業 料成星10年最大IPO
差估署上月樓價指數跌1.3% 8個月低位 業界料全年僅升2%
施政報告效應 CCL三大指數齊升
恒地林村申建1309伙
SAVANNAH開放戶670萬沽 同類破頂
山水盈洋房呎價撲3萬 元朗新高
雲海別墅首開放現樓示範洋房
陸振球：貧富懸殊成重大投資風險
周末睇樓好去處
海傲灣現樓登場 擁鯉魚門美景
開放式單位實呎租金60元
近三家村 食海鮮勝地
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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內地客上月按年大減200萬 整體訪客跌43% 泰韓跌幅達六成
港航明年2月停飛3航點 國泰削整體運力1.4%
內地客上季新做保費逾96億 按季大跌29%
憂中美貿易談判破裂 恒指挫2%
美或撤港特殊地位 渣打：風險非常低
翠華中期轉虧4450萬 上市以來首不派中期息
八達通儲值額 上限增至3000元
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內地客上月按年大減200萬 整體訪客跌43% 泰韓跌幅達六成
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