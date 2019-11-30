山水盈洋房呎價撲3萬 元朗新高

山水盈昨日推出107伙，除首度推出28幢洋房招標外，亦以發價單形式發售68伙，成交紀錄冊顯示，項目另外售出3伙分層單位，成交價介乎1287萬至1308萬元，令項目本月推出至今的累售單位增至38伙。

成交價1.15億 全盤累售38伙

資料顯示，元朗對上最高呎價紀錄為Grand YOHO第5座極高層單位，屬實用1298方呎4房雙套連儲物房戶，去年底成交價3374.8萬元，實呎2.6萬元；即是次山水盈洋房呎價，較上述原最高紀錄高14%。

另日前以折實平均2.28萬元首推208伙、嘉華（0173）啟德嘉峯匯，昨正式接受準買家入票，市場消息指接獲約150張入票。嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，因應市場反應，嘉峯匯日內有機會加推單位。

嘉峯匯首日收150張入票

其他新盤方面，佳明（1271）青衣明翹匯本月初開售至今累售586伙、套現逾36億元，成為本月紅盤後；佳明營業及市務總監顏景鳳表示，計劃短期內以招標形式推售項目的4房及特色戶，其中4房戶實用808方呎，全盤27伙；另平台或花園特色戶有21個，間隔涵蓋1至4房，實用278至808方呎。

明翹匯特色戶即將招標

另內房龍湖（0960）與合景泰富（1813）首次在港合作發展的啟德尚‧珒溋，9月推出至今累售223伙，平均實呎2.59萬元、套現逾30億元，發展商新推出180天備用一按付款計劃，樓價照定價減2%；及300天備用一按付款計劃，樓價照定價計算；選用的買家可向指定財務機構承做最高75%一按，最長貸款期25年。