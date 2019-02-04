SAVANNAH開放戶670萬沽 同類破頂

都會駅兩房減逾百萬易手

可留意的是，上述單位成交價670萬元，較原業主5月叫價840萬元低170萬元或20%，但成交價仍創屋苑開放式單位新高，實呎為20,303元；原業主2016年5月以441.5萬元一手購入，持貨3年半帳面獲利228.5萬元或52%。

雖然本港社會氣氛近日稍緩和，惟不少業主仍選擇減價沽貨。利嘉閣分行經理黃金欽指出，將軍澳都會駅3座低層E室，實用488方呎2房戶，原業主最初開價835萬元放售，及後減價4次，累減108萬元或13%，終以727萬元易手，實呎約14,898元；原業主2005年9月以約287.2萬元購入單位，持貨14年，帳面獲利約439.8萬元或1.5倍。

恆安邨中層525萬售 馬鞍山公屋王

另代理消息指，馬鞍山公屋恆安邨恆海樓中層14室，實用443方呎，在自由市場以525萬元售出、實呎1.18萬元，料為馬鞍山公屋王；原業主2015年在自由市場以375萬元買入單位，帳面賺150萬元或40%。