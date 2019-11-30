恒地林村申建1309伙

與會德豐合作 最快料3年後落成

城規會文件顯示，該地皮為大埔林村丈量約份第19約多個地段，佔地約185.6萬方呎（當中包括18萬方呎政府土地），地皮現劃為「農業」用途，發展商提交兩個改劃方案，第一個是將土地改劃為「住宅（丙類）」用途，另一個是改劃為「其他指定用途」作住宅發展暨公共交通交匯處地帶。

申請人計劃以地積比率約0.46倍發展，擬建36幢3至4層高住宅樓宇，以提供1,309伙、平均面積646方呎的單位，涉總樓面約85萬方呎；另設1幢不多於3層高會所，預計可容納人口約3665人，最快2022年落成，有關申請最快明年2月審理。

單位平均646呎 料容納3665人

資料顯示，發展商於2013年曾提出發展方案，當時申請的地盤面積較上述新申請為大，達209.96萬方呎（當中包括20.45萬方呎政府土地），計劃以0.3倍地積比率發展，擬建267幢、平均面積約2357方呎洋房，住宅樓面涉62.98萬方呎，惟發展商及後撤回申請，即新發展方案單位較過去建議方案大增1042伙或近四倍。

此外，城規會原於昨日審理由新地（0016）持有的屯門藍地紫田村項目申請發展（擬建96伙），但城規會資料顯示，有關申請將延期審理。資料顯示，新地早於2014年獲批准上述項目發展，獲准興建13幢分層住宅涉96伙，惟發展方案去年10月屆滿，新地再就方案作申請，但規劃署指該地皮部分地段已規劃作興建公營房屋，故署方不支持發展。

羅氏地產荔枝角工廈擬轉商業

另外，羅氏地產今年5月向恒隆地產（0101）以約14億元購入的長沙灣荔枝角道822號全幢工廈，新近向城規會申請放寬地積比率，由原先12倍放寬28%至15.383倍，計劃重建為1幢27層高商廈、另設4層地庫，地下為出入口，1及2樓為零售樓面、3及4樓作餐飲或服務業，5樓以上樓面作辦公室，總樓面約21.8萬方呎。