施政報告效應 CCL三大指數齊升

新界樓價偏軟 市區硬淨

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府10月宣布放寬承做九成按保的樓價上限後，三大整體指數結束齊跌10周、即約兩個半月的狀况；近四周計，CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）分別累升1.32%、1.77%及1.64%，但CCL（大型單位）則累跌0.31%。

分區方面，新界樓價回軟、市區則升；其中新界東CCL Mass報189.95點，按周跌0.75%；新界西CCL Mass報163.54點，按周跌0.05%；上述兩區指數同樣連跌兩周。至於市區，九龍CCL Mass報179.70點，按周升1.16%；港島CCL Mass報190.38點，按周升0.02%。

未反映本月中「三罷」當周市况

上述指數主要反映11月4日至10日市况，即10月16日《施政報告》公布調高九成按保樓價上限至800萬元後第3周，同時未反映11月11日「三罷」當周社會衝突急劇惡化的市况。