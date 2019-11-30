差估署上月樓價指數跌1.3% 8個月低位 業界料全年僅升2%

明報記者 林可為、甘潔瑩

因反修例風波而衍生的大型社會衝突愈演愈烈，對樓市影響亦明顯，10月除整體新盤成交按月跌一成至約1250宗外，差估署公布，10月私宅售價指數按月跌1.34%至376.1點，連跌5個月，累積跌幅為5.24%，是8個月來的低位紀錄，但相對去年12月錄得359.4點，依然上升4.65%。

細單位跌幅大於大市

物業分類方面，全部5類單位售價指數皆下跌，按月跌幅0.76%至1.8%不等，最受普羅市民關注的實用430方呎以下細單位（A類），10月售價指數418.5點、按月跌1.6%。同時，實用1076至1721方呎豪宅單位（D類），10月售價指數328.2點、按月跌1.8%，顯示這兩類單位按月跌幅均甚於大市。

不過，上述A、D類單位，若相對去年12月錄得的397.8點、309.4點，分別上升5.2%和6%，表現卻勝於大市同期錄得的升幅4.65%。

租金指數連挫兩月累跌2.85%

另一邊廂，暑假租務旺季結束，加上社會運動影響內地學生在本港的租賃活動，令私宅租金表現亦受壓；差估署數據顯示，10月租金指數報194.5點，按月跌1.67%，連跌兩個月，相對8月錄得200.2點歷史高位，累跌2.85%。至於實用430方呎以下單位（A類），10月租金指數報215.4點，按月跌1.6%。

萊坊執行董事林浩文認為，是次差估署指數跌幅符合預期，社會運動影響豪宅交投，以近日社會情况計，估計11月、12月私宅售價指數仍會繼續下跌，至年底前會由現水平再向下挫2%至2.5%，以今年5月高位計，至年底售價指數整體下跌約8%。

林續指出，政府放寬九成按保的樓價上限，600萬至1000萬元的二手物業將亢奮多2至3個月，預計相關單位類別的成交量亦會增加20%至30%，直至盤源及購買力被消耗為止，相關政策對樓市的影響，將在明年首季的數字反映。

放寬九成按保效應料明年初反映

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然預計至年底，私宅售價指數仍會錄得跌幅，惟預測總結全年仍可錄約1.5%至2%增長。