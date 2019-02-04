ThaiBev擬分拆啤酒業 料成星10年最大IPO

市場人士相信，倘若成事，這將會是2011年長和（0001）旗下和記港口信託於新加坡上市以來，規模最大的IPO。當年集資額為55億美元。不過和記港口信託上市以來，股價累跌約八成，被剔出新加坡海峽時報指數。

消息指，Thai Bev可能把泰國和越南的啤酒資產上市，目前正就上市事宜與潛在顧問接觸。假設相關業務的估值為100億美元，規模將相當於青島啤酒，不過仍遠低於全球最大啤酒商百威英博（AB InBev）最近分拆上市的百威亞太（1876）。百威亞太9月在香港籌資約50億美元，是今年全球第四大IPO。今年迄今，ThaiBev在新加坡的股價上漲43%，昨升2.9%。

傳沙特阿美獲散戶超額認購

此外，沙特阿拉伯的金融機構Samba向路透社稱，沙特散戶申請認購沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）IPO的金額，已達381億里亞爾（約795億港元），屬超額認購。這次IPO計劃發售1.5%股份，招股價介乎30至32里亞爾（約63至67港元），集資額為960億里亞爾（約2004億港元）。如以上限定價，沙地阿美市值相當於1.7萬億美元。另外，路透社報道，雷諾—日產—三菱聯盟昨表示，計劃從聯盟內部任命一名聯盟秘書長，協調和促進幾個主要的聯盟項目，以提升聯盟的營運效率。

（綜合報道）

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