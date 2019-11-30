憧憬伊拉克亂局平息 油價挫3％

德國政府計劃收緊對外國投資的限制，避免涉及機器人、人工智能、半導體、量子技術、生物技術等科技領域的德國企業落入外資手上。

經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）昨日建議，倘若歐洲以外的投資者有意收購德國科技企業的10%或以上股份，將要受到安全風險審查。

迄今為止，有關審查規訂僅適用於國防及關鍵基礎設施領域，未來可能擴展至科技行業。外界普遍認為，此舉是針對中資收購。

德政府醞釀收緊外資投資限制

阿爾特邁爾又建議成立政府委員會，在不願見到的外國競標情况下採取行動，例如讓國營銀行德國復興信貸銀行（KfW）可暫時購入目標企業的股份，阻止企業被外資收購。他說，只有強化德國的經濟模式，才能生存下去，政府未來需更仔細研究機器人和生物技術的投資。有關建議尚待德國總理默克爾及其內閣審議。

自2016年美的集團（Midea Group）收購機器人製造商庫卡（Kuka）後，德國對外資收購就加強了限制。

平治母公司裁員逾1萬

此外，平治（Mercedes-Benz）母公司丹拿（Daimler）昨公布，將在2022年底前裁員逾1萬人，令德國製造業今年迄今宣布的裁員人數超過10萬人。福士（Volkswagen）子公司奧迪（Audi）本周亦宣布，打算在2025年以前在德國裁員9500人，以期削減成本，加快向低排放的電池驅動汽車產業轉型。

德國汽車業界因投資成本增加，以及銷售和利潤下降，面臨愈來愈大的經營壓力。裁員對失業率的影響料將逐漸浮現。

（綜合報道）

[國際金融]