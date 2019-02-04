「.org」域名售私募公司 非牟利組織憂未來收費大增

「.org」跟「.gov」或「.edu」一樣，是個通用頂級域名（Generic top-level domain）。它在35年前互聯網創立之初就設定，最初主要供非牟利機構及國際組織等使用，但現時並無使用限制。《金融時報》指出，由於相關交易涉及頂級互聯網域名，因此「.org」的轉讓須由ICANN批准。不過ICANN聲稱，沒有權力阻撓收購，因為它的職責只是確保「.org」域名持續運作。這意味只有在域名基礎架構的穩定性和安全性受到威脅，它才可禁止出售。

半年前取消收費限制

「.org」域名由互聯網協會（Internet Society，ISOC）擁有，但由公共利益註冊處（Public Interest Registry，PIR）負責營運。PIR前主席羅滕伯格（Marc Rotenberg）反駁，ICANN以往對頂級域名所有權有更大的控制，包括當初將「.org」的擁有權交給ISOC。

這宗具爭議的交易，被指源於ICANN今年早前取消了PIR向使用「.org」域名的機構可收取多少費用的上限。當時沒有迹象顯示「.org」域名會被轉售，相反PIR當時強調自己是以服務為本的機構，決策不受利潤驅使。不料在取消收費限制後不足6個月，「.org」就面臨賣給金融機構。

Ethos：收費非公司關注重點

羅滕伯格形容，取消「.org」收費上限，並把其出售，是互聯網治理史上最具爭議的兩個決定，因為互聯網域名的安排不能黑箱作業。網站經營者深恐域名給金融機構購入後，日後收費將愈來愈高。PIR行政總裁內維特（Jon Nevett，圖）稱，即使有收費上限，並由非牟利機構經營，「.org」今年也有望產生約1億美元收入，並產生6700萬美元的盈餘。

Ethos負責人布魯克斯（Erik Brooks）聲稱，是次收購決定，與價格管制鬆綁無關。他說，收費不是Ethos的關注重點，「.org」的收費將按照以往慣例。PIR目前向每個使用「.org」的組織收取9.93美元年費，收費每年平均加幅不超過10％。

ICANN前總裁受僱Ethos惹質疑

「.org」用戶憂慮的是，在2012至16年間擔任ICANN行政總裁的切哈德（Fadi Chehade）也受僱於Ethos，質疑當中涉及太多內幕問題。切哈德稱，只是充當Ethos的顧問，自己並未涉及「.org」的交易。

他否認利用與ICANN的關係轉職於私人機構，強調公職人員轉職私營機構的「過冷河期」一般為兩年。

（金融時報）

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