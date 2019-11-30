年尾新股熱 啟明孖展超購近百倍

入場費每手高達16,666元

啟明醫療早前公布，入場費每手高達16,666元，公開發售部分料最多集資2.59億元。根據富途資料，至昨日該股孖展認購超額99.6倍，總額方面，則較上一隻熱購醫藥股亞盛醫藥（6855）的187億元更多。

券商統計顯示，啟明醫療孖展僅本地券商輝立一家就借出140億元，耀才則借出60億元。相比之下，同期其他新股如招商局商業房託（1503）及辰林教育（1593）孖展認購則均遠未足額。

至於近期上一隻醫械股為康德萊醫械（1501），上市以來累升46%，昨日報30.45元，升1.8%。

近期大熱的手遊業亦將再添一隻新股。內地手遊公司心動（2400）（XD Inc.）昨日起招股，定價每股11.1元至15.8元，每手200股，入場費3191.84元。

公司此次發行6360萬股份，其中國際發售佔90%，最多集資10.05億元。招股期將至下周四（12月5日）結束（見表）。

手遊股心動招股 籌逾10億

心動曾於新三板上市，去年年底除牌，為來港上市鋪路。公司手遊營收現時以海外市場佔多，達逾六成。

另外，其旗下有遊戲社區平台TapTap，貢獻廣告收入。

同時，公司基石投資者之一是抖音（TikTok）母公司字節跳動（ByteDance），公司董事會主席兼首席執行官黃一孟直言，心動與字節跳動用戶群互補，未來將會積極尋求合作。