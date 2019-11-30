新地巨額投地 標普：消耗緩衝資金

仍維持A+評級

標普又稱，新地截至6月底的財政年度創紀錄地實現超過650億元的合同銷售，加上集團每年錄得約200億元經常性收入，新地又計劃引入戰略投資者，可減輕在西九龍項目的開發資金需求。

惟標普提到，在極端情况下，新地獨自開發該商業項目，將佔去集團大部分的貸款空間，公司評級將處於備受緩衝的邊緣，原因是項目涉及大量的開發資本支出，加上商業地產項目周期長，即使新地實施去槓桿化措施，估計未來一到兩年其債務與EBITDA比率將略高於3倍。

西九地涉巨額開發資本

今次新地平均土地成本約每方尺1.3萬元，標普指出，呎價幾乎是香港社會運動發生前市場所預期的一半。標普認為，該地皮處於高鐵和兩條港鐵線的交通樞紐，而且毗鄰新地旗下ICC，將創造協同效應。

標普指出，新地毋須立即補充土地儲備，這可支撐其信用狀况，公司在過去兩年中通過拍賣和農地轉換建立土地儲備，集團在香港的住宅土地儲備的總建築面積約為2510萬方尺，足以進行五到六年的開發。