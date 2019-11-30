八達通儲值額 上限增至3000元

百佳惠康SOGO等 交易額可達3000元

八達通表示，10月前發出的Smart Octopus及12月之前發出的八達通產品客戶，可以到八達通服務站啟動3000元的八達通儲值限額。Android手機用戶也可在其八達通App中，選擇「提升八達通卡儲值限額」，將八達通卡拍向手機，即可提升限額，但iOS版八達通App暫未有提供相關選項。

可到八達通服務站啟動增限額

八達通補充，12月1日起新發出的八達通產品，儲值限額均為3,000元，未來將會有更多八達通商戶支援最高3,000元的交易金額。八達通行政總裁張耀堂表示，八達通由最初通用於公共交通工具上，但目前支付範圍現已廣泛地擴展至零售，故此集團提升八達通的儲值限額及交易金額，滿足客戶與日俱增的消費需要。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，八達通提高儲值限額有助其進軍電器商店等大額支付環境，他又估計，八達通會提供折扣，針對商戶的手續費會較信用卡公司的2至3%低，刺激商戶接入意欲，同時鼓勵消費者「拍八達通畀錢」，帶動其零售商戶的覆蓋率。

八達通早前宣布年底前將加入Apple Pay，方認為，不乏電商平台加入Apple Pay服務，八達通上調儲值限額，日後可增加用戶透過Apple Pay用八達通付款意欲。