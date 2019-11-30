八達通儲值額 上限增至3000元

【明報專訊】電子支付競爭日益加劇，八達通密密出招冀再搶佔市場份額，八達通昨日宣布，下月1日起所有八達通的儲值限額，由1,000元增加至3,000元，另外客戶在30多個商戶，包括SOGO、百佳、惠康、屈臣氏、7-Eleven及萬寧等，每次交易金額亦可增至3,000元。有分析認為，八達通此舉有助擴寬其零售商戶覆蓋率，同時為加入Apple Pay作好準備。
百佳惠康SOGO等 交易額可達3000元
八達通表示，10月前發出的Smart Octopus及12月之前發出的八達通產品客戶，可以到八達通服務站啟動3000元的八達通儲值限額。Android手機用戶也可在其八達通App中，選擇「提升八達通卡儲值限額」，將八達通卡拍向手機，即可提升限額，但iOS版八達通App暫未有提供相關選項。
可到八達通服務站啟動增限額
八達通補充，12月1日起新發出的八達通產品，儲值限額均為3,000元，未來將會有更多八達通商戶支援最高3,000元的交易金額。八達通行政總裁張耀堂表示，八達通由最初通用於公共交通工具上，但目前支付範圍現已廣泛地擴展至零售，故此集團提升八達通的儲值限額及交易金額，滿足客戶與日俱增的消費需要。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，八達通提高儲值限額有助其進軍電器商店等大額支付環境，他又估計，八達通會提供折扣，針對商戶的手續費會較信用卡公司的2至3%低，刺激商戶接入意欲，同時鼓勵消費者「拍八達通畀錢」，帶動其零售商戶的覆蓋率。
八達通早前宣布年底前將加入Apple Pay，方認為，不乏電商平台加入Apple Pay服務，八達通上調儲值限額，日後可增加用戶透過Apple Pay用八達通付款意欲。