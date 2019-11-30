翠華中期轉虧4450萬 上市以來首不派中期息

集團期內已重新審視中港的餐廳網絡，包括整合餐廳及重新規劃面積，未來在港將拓闊外賣平台、開發新品牌及分階段翻新店舖，亦計劃加快進軍香港以外市場。

明報記者 蕭嘉聰

集團指出，由於旗下部分餐廳期內因租約到期而結業，加上香港市場的顧客人數受自今年6月起出現的社會活動影響而減少，以及人民幣貶值影響集團人民幣收入兌港元的折算，中期收入為8.382億元，按年跌6.4%。以地區計，香港收入按年減少4.5%至5.37億元，內地亦減少10.2%至2.92億元。

指社會活動令顧客人數減少

截至今年9月底止，集團共有84間餐廳，按年增加10間，其中香港共有41間餐廳，按年增加5間，包括一間「翠華冰廳」，內地亦增4間分店至38間，澳門維持3間，新加坡增加1間至2間分店。至於集團員工成本則按年輕微增加2.4%至2.914億元，但員工人數（不包括合營企業）按年減少逾10%至3785名。本報向翠華查詢期內是否有裁員計劃，集團回覆指並無相關計劃，一直致力控制成本。

翠華在業績報告指出，由於整體餐廳數目按年增加10間至84間，要維持足夠人手應付新設的營運需要，但為降低人力成本，目前已透過整合重疊商圈的餐廳和改善組織架構等，提升員工生產力。門店增加下，集團期內租金亦增至1.66億元，佔收益的19.8%，去年同期只佔17.6%。

不包合營企業 員工按年減10％

前景方面，翠華指出，6月以來香港一直面對一些前所未有的挑戰，除了人民幣貶值及消費氣氛轉弱，訪港旅客大減，加上大部分餐廳因社會活動而臨時改變或縮短營業時間，甚至關店，尤其在周末期間，令顧客無法惠顧。集團預料，以上不利因素對香港零售及餐飲業的業務及財務表現均構成嚴重影響。

未來在港續拓外賣平台

集團表示，未來在港將繼續拓闊外賣平台、開發新品牌以及探索其他新型業務模式，亦會分階段翻新店舖。由於中美貿易戰仍未平息，如經濟情况許可，集團會積極發展內地業務，包括加強留意交通樞紐的地區等，又會繼續尋求在東南亞發展。