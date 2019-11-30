憂中美貿易談判破裂 恒指挫2%

恒指本月受限於20天線，即約27,000點水平，多次嘗試超越保歷加通道中軸但失敗，昨日回落至接近通道底部（見附圖）。總結11月，恒指下跌2.08%，國指下跌2.2%。昨日50隻藍籌股全線向下，友邦保險（1299）跌2.24%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌。

中美貿易談判前景繼續拖累貿易股，萬洲國際（0288）跌2.9%，舜宇光學（2382）跌2.51%，申洲國際（2313）跌1.71%。市傳中國開始第三輪帶量採購藥物，涉及35種藥物，而石藥集團（1093）的注射用紫杉醇或將納入藥物名單內，市場擔心會令產品價格大跌，石藥昨急跌9.73%，為表現最差藍籌，中生製藥（1177）亦跌4.9%。

阿里連升斷纜 昨跌2.75%

阿里巴巴（9988）在港上市第4日終於下跌，收報198.4元，跌2.75%，4日累計仍升12.72%，多隻新經濟股亦一同下跌，美團點評（3690）跌3.1%，騰訊（0700）跌1.83%。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗認為，恒指多次上試27,000點未能成功，暫時失去向上的動力，另外貿易因素繼續困擾A股拖累港股向下，以及基金開始沽貨準備明年換馬。一般而言，對冲基金的年結多在11月底進行，以避開12月底淡靜的市况。黃耀宗認為，後市要留意美國會否在12月再加關稅外，以及美國「黑色星期五」的零售旺季數據，預計恒指暫時會在26,150點至27,000點上落。

分析：後市26000至27000點上落

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指出，中美貿易局勢未明朗，大市在期指結算後下跌，貿易消息會影響短期走勢，內地月初公布經濟數據，如PMI等也有短期上落，不過近期港股都會在26,000至27,000點之間上落。