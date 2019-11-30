內地客上季新做保費逾96億 按季大跌29%

首3季升5.5%至360億

立法會保險界議員陳健波表示，近月本地社會事件令內地訪港意欲大減，以致第三季內地訪客新做保單費下跌，認為10月及11月的情况更加嚴峻，估計第四季新做保單費將錄得超過30%跌幅。

整體而言，與去年同期比較，今年首3季毛保費總額按年上升12.5%至4369億元。其中長期業務方面，非退休計劃業務的新做保單費按年上升15.4%至1,398億元，其中個人壽險及年金的非投資相連業務佔1308億元，按年上升21.8%。

陳健波：一般財險不保「暴動」

一般保險業務方面，毛保費上升9.5%至444億元，淨保費上升8.1%至303億元，整體承保利潤大幅上升883.9%至8.56億元，主要由財產損壞業務所帶動，但保監局估計，近月社會事件將對有關業務前景帶來負面影響 。

陳健波指出，一般而言，保險公司只會對清晰列出包含「暴動」的財產保險作出理賠，相信本港有一半的大型商場及地鐵能因此獲得賠償，但若只購買一般財產保險的商舖，或需自行承擔有關風險。