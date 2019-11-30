內地客上季新做保費逾96億 按季大跌29%

【明報專訊】內地訪客大減，對逐漸依賴內地客戶的保險業而言亦構成明顯影響。保監局的數據顯示，今年第三季內地訪客新做保單保費錄得96.5億元，較第二季的136億元顯著下跌28.8%，按年亦有18%跌幅，主要受近月本地社會事件影響；不過按首3季而言則上升5.5%至360億元，佔個人業務總額25.8%，其中危疾及終身壽險產品最受歡迎，分別佔內地訪客新做保單58%及33%。
首3季升5.5%至360億
立法會保險界議員陳健波表示，近月本地社會事件令內地訪港意欲大減，以致第三季內地訪客新做保單費下跌，認為10月及11月的情况更加嚴峻，估計第四季新做保單費將錄得超過30%跌幅。
整體而言，與去年同期比較，今年首3季毛保費總額按年上升12.5%至4369億元。其中長期業務方面，非退休計劃業務的新做保單費按年上升15.4%至1,398億元，其中個人壽險及年金的非投資相連業務佔1308億元，按年上升21.8%。
陳健波：一般財險不保「暴動」
一般保險業務方面，毛保費上升9.5%至444億元，淨保費上升8.1%至303億元，整體承保利潤大幅上升883.9%至8.56億元，主要由財產損壞業務所帶動，但保監局估計，近月社會事件將對有關業務前景帶來負面影響 。
陳健波指出，一般而言，保險公司只會對清晰列出包含「暴動」的財產保險作出理賠，相信本港有一半的大型商場及地鐵能因此獲得賠償，但若只購買一般財產保險的商舖，或需自行承擔有關風險。