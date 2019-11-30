港航明年2月停飛3航點 國泰削整體運力1.4%

港航表示，溫哥華直航航線由明年2月12日起停辦，往返香港及溫哥華最後航班為明年2月10日，航班為HX080及HX081。由於本月初已宣布，洛杉磯航線於明年2月停飛，港航所有長途航線均於明年初停辦。來往香港和胡志明市定期航班會於明年2月20日起停止營運，由香港出發最後航班為2月19日，涉及航班為HX538及HX539。往返天津航班由明年2月10日起停止服務，由香港出發的最後航班為2月9日，涉及航班為HX362及HX363。

港航所有長途航線均明年初停辦

對於已預訂相關航班的乘客，港航指出，會為其免費更改出發日期，或改簽至港航營運的其他航點。如果旅客決定取消行程，亦可獲全額退款。港航續指出，會繼續按不斷變化的市場需求，調整網絡中其他航點班次，對於為乘客帶來不便深表歉意，會盡量減低影響乘客於即將來臨長假期的出行計劃。

此外，國泰昨日在員工內部通訊中宣布，公司2020年整體運力將按年減少1.4%，今年9月公司曾表示會增加2020年度運力3.1%。國泰最早於今年8月預告將減少冬季季度（即10月底至明年3月底）運力增長，但9月開始才落實短期應變措施。