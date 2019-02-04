內地客上月按年大減200萬 整體訪客跌43% 泰韓跌幅達六成

明報記者 葉子晴

以短途地區計，泰國訪港旅客錄得最大跌幅，10月僅有2.23萬人次訪港，較去年同期大跌60.2%，其次為韓國，按年跌59.1%至4.56萬人次（見表）。在6個長途地區中，來自美國及加拿大的跌幅最為明顯，分別大減38.2%及32.4%。

美加訪港旅客跌幅逾三成

10月過夜旅客人次亦只有去年同期約一半，僅錄得136.4萬人次，按年跌46.1%；內地過夜旅客銳減48.1%至90.1萬人次；韓國過夜旅客只及去年同期約三分之一，按年跌67.3%，不過跌幅較9月收窄0.8個百分點。累計今年首10個月，合共有2139.3萬過境旅客人次訪港，按年跌10.1%，較9月擴大4.3個百分點。

旅發局解釋，10月跌幅較8月及9月擴大，除持續公眾活動外，亦是由於廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋兩大基建於去年10月落成，吸引大量內地旅客到訪，推高去年同期訪港旅客基數，令按年跌幅較顯著。另一方面，旅發局稱長途及新市場跌幅雖然維持兩成多，但當地旅客預訂行程的時間一般較早，故預計影響將逐步浮現，跌幅亦會擴大。

訪客旅客減少，航空及旅遊相關行業首當其衝。旅發局指出，將會展開推廣活動，結集全城優惠，包括航空公司、旅行社、酒店、景點、商場等，除旅客可以享優惠外，港人及駐港海外人士同享優惠，希望由港人出發，帶動海外親友及其他熱愛香港旅客來港。

旅議會：農曆新年報團情况料改善

另外，旅遊業議會前日（28日）公布今年聖誕節假期旅行團概况，今年12月21日至26日出發旅行團，整體團費較去年同期跌約5%，報團人數跌15%。旅議會解釋，業界看淡巿道，除聖誕節和農曆新年假期相近，亦受中美貿易糾紛及本地社會事件影響。旅議會總幹事陳張樂怡當時稱，相信農曆新年報團情况會改善，但可能仍較去年同期差，透露業界已開始縮減人手，暫未出現結業潮。