經濟

香港地產

下一篇 上一篇

十大屋苑本月146宗成交 按月跌四成

【明報專訊】特首林鄭月娥10月中發表《施政報告》時公布放寬九成按保樓價上限至800萬元後，一度刺激二手成交量急升，促使上月十大屋苑錄得251宗成交，惟本月中社會局勢一度惡化，令二手交投反彈乏力；截至昨日，十大屋苑本月暫錄約146宗，按月回落逾四成，但較8月成交量不足100宗仍算不俗。

黃埔交投僅6宗 大跌七成

據本報統計，十大屋苑中，有8個屋苑的成交量均較10月下跌，按月成交跌幅介乎15%至73%，其中紅磡黃埔花園交投跌幅最為顯著，由10月錄得22宗，大跌逾七成至本月僅6宗；其次，上月成交量位列榜首的天水圍嘉湖山莊，本月暫錄26宗成交，按月跌逾六成。

中原分行經理胡啟文表示，嘉湖山莊景湖居12座中層G室，實用面積547方呎，屬3房間隔，成交價580萬元，實呎10,603元；原業主2013年以328萬元購入，帳面賺252萬元或77%。

有屋苑仍錄得交投上升，當中鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌康怡花園11月的交投量分別按月上升66%及33%，其中海怡半島本月暫錄20宗成交，平均實呎16,935元，成交量為今年4月後新高。市場消息指，海怡半島12座高層F室，屬實用面積630方呎3房戶，新近以1069萬元易手，實呎16,968元；原業主2014年以755萬元買入，帳面賺314萬元或42%。

相關字詞﹕嘉湖山莊 海怡半島 康怡花園 黃埔花園 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛
港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛
消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假
消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假
周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店
周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店
六福純利跌25% 中期息削近一成
六福純利跌25% 中期息削近一成
金管局：人權法影響微
金管局：人權法影響微
阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4
阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4
內地降丙肝藥價 歌禮製藥挫25%
內地降丙肝藥價 歌禮製藥挫25%
首控被斬倉 沽1.7億股成實外
首控被斬倉 沽1.7億股成實外
富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%
富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%
中國糧油獲母企提私有化 溢價34%涉資至少89億
中國糧油獲母企提私有化 溢價34%涉資至少89億
邁科管業招股 入場費4848元
邁科管業招股 入場費4848元
10Life調查：醫療保兩年加價最多23%
10Life調查：醫療保兩年加價最多23%
進智公交中期虧損收窄
進智公交中期虧損收窄
信銀國際推智能投資顧問
信銀國際推智能投資顧問
耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地
耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地
松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務
松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務
美感恩節休市 歐股中段偏軟
美感恩節休市 歐股中段偏軟
住宅供應增 星金管局預警樓市受壓
住宅供應增 星金管局預警樓市受壓
張兆聰：藥股偏軟 中生製藥候低炒波幅
張兆聰：藥股偏軟 中生製藥候低炒波幅
張宗永：一個黃絲的選後感
張宗永：一個黃絲的選後感
技術取勝：康師傅料窄幅上落
技術取勝：康師傅料窄幅上落
盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持
盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持
唔續TVB廣告合約 先施想洗底？
唔續TVB廣告合約 先施想洗底？
劉思明：港股低位具承接 科網炒風不減
劉思明：港股低位具承接 科網炒風不減
周顯：大師寧睇風水不算命
周顯：大師寧睇風水不算命
譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！
譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！
湯文亮：建制派沒在區選奮戰
湯文亮：建制派沒在區選奮戰
海外投資者回流 紐約樓市望改善 曼哈頓區供應多 第3季樓價按年跌14%
海外投資者回流 紐約樓市望改善 曼哈頓區供應多 第3季樓價按年跌14%
奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起
奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起
話你知：天水圍16年來 新地首個新盤
話你知：天水圍16年來 新地首個新盤
部分地段擬建公屋 新地藍地紫田村發展或不獲通過
部分地段擬建公屋 新地藍地紫田村發展或不獲通過
yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬
yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬
安老院逆市擴張 65萬租北角酒樓樓面
安老院逆市擴張 65萬租北角酒樓樓面
九龍城廣場建住宅計劃觸礁
九龍城廣場建住宅計劃觸礁