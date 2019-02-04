十大屋苑本月146宗成交 按月跌四成

黃埔交投僅6宗 大跌七成

據本報統計，十大屋苑中，有8個屋苑的成交量均較10月下跌，按月成交跌幅介乎15%至73%，其中紅磡黃埔花園交投跌幅最為顯著，由10月錄得22宗，大跌逾七成至本月僅6宗；其次，上月成交量位列榜首的天水圍嘉湖山莊，本月暫錄26宗成交，按月跌逾六成。

中原分行經理胡啟文表示，嘉湖山莊景湖居12座中層G室，實用面積547方呎，屬3房間隔，成交價580萬元，實呎10,603元；原業主2013年以328萬元購入，帳面賺252萬元或77%。

有屋苑仍錄得交投上升，當中鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌康怡花園11月的交投量分別按月上升66%及33%，其中海怡半島本月暫錄20宗成交，平均實呎16,935元，成交量為今年4月後新高。市場消息指，海怡半島12座高層F室，屬實用面積630方呎3房戶，新近以1069萬元易手，實呎16,968元；原業主2014年以755萬元買入，帳面賺314萬元或42%。