yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬

另主打納米單位的紅磡半新盤環海．東岸，新近有開放式戶以418萬元沽出，成交價為屋苑近5個月來低位。利嘉閣分行經理黃旨焌表示，環海．東岸1C座中低層B室，實用面積229方呎，原業主早於2月以438萬元放售，減價20萬元或4.6%後、以418萬元易手，實呎18,253元。原業主2015年9月以約347萬元一手購入，帳面賺71萬元或兩成。

環海．東岸開放式418萬易手

長沙灣半新盤曉盈亦新錄一宗低市價成交。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，曉盈低層A室，實用面積515方呎，屬2房連儲物室間隔，原業主開價850萬元，新近減價50萬元或6%後，以800萬元獲首置客承接，實呎15,534元，成交價低市價約5%。原業主2014年以約654.6萬元買入單位，帳面賺逾145萬元或22%。,

另一邊廂，再有名人沽售所持物業；市場消息指，泛海國際（0129）主席馮兆滔以3288萬元連車位售出大坑玫瑰花園高層6室，單位實用面積1626方呎，屬3房套房間隔，實呎20,221元。原業主為兆祺投資有限公司，董事包括馮兆滔，於2012年以2690萬元購入，帳面獲利598萬元或22%。

傳海航沽山頂屋地蝕三成

內地企業海航近年先後數次蝕讓沽出持有物業，其中山頂盧吉道27號屋地早前以約5億元售出，持有該物業的御冠有限公司，新近已由一名名字為普通話拼音的人士Jiang Guan Nan成為新董事。物業佔地24,919方呎，可建樓面12,460方呎，市傳成交價約5億元，每方呎樓面地價約4萬元。資料顯示，海航去年2月以7.1億元購入，現成交價較購入價低逾2億元或近三成。