奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起

明報記者 林尚民、張允亭

新地旗下天水圍濕地公園路項目第一期命名為Wetland Seasons Park，提供710伙；新地副董事總經理雷霆表示，項目正待批預售樓花同意書，預計最快下月中推售，或屬集團今年壓軸新盤。

命名Wetland Seasons Park 一期710伙 主打兩房

至於新地奪得西九高鐵站商業地王，雷霆笑稱：「高鐵站全港只得一個，濕地公園全港都只有一個，所以Wetland Seasons Park是全港獨有。」

雷續稱，樓市受中美貿易戰及社會事件影響，令集團銷售部署有所延誤，但中美貿易戰有望解決，亦期望社會盡快回復平靜；此外，政府放寬九成按保樓價上限至800萬元，雷霆認為現時為近月最佳的推盤時機。

新地代理總經理胡致遠補充，濕地公園路項目分3期發展，合共提供1727伙，第一期提供710伙，包括8座樓高10層的住宅大樓、4座樓高5層的別墅及10座洋房，戶型涵蓋1房至3房，其中2房戶佔近70%。他續稱，Wetland Seasons Park樓書仍在籌備中，而同系東半山司徒拔道CENTRAL PEAK將視乎現樓示範單位準備進度，擬下月底或明年初推出。

另新地同系已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，昨日連沽3幢洋房，包括Lily Avenue 6、9、10號屋，成交價4628萬至5188.73萬元，單日吸金約1.5億元；項目本月推出至今累售20幢洋房，套現約10億元。

雲海別墅累沽20洋房套10億

事實上，市場尚有多個新盤準備出擊。嘉華（0173）啟德嘉峯匯開價後，嘉華營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目今日（周五）起開始收票，預計下周開售，會視乎市場反應加推單位，或有加價空間。

至於昨日上載樓書的恆大．睿峰，項目提供414伙，採開放式至3房間隔，實用面積介乎203至758方呎，最細一伙為東翼5樓D室特色戶，實用面積203方呎連181方呎平台。恆大．睿峰預計於2021年10月底落成，樓花期長約23個月，市場估計項目將於12月推售。

本月主要新盤錄29宗撻訂

另據本報統計，本月至今主要新盤累錄約29宗撻訂，逼近10月全月約31宗；最新一宗撻訂為新地元朗錦田PARK YOHO Napoli，為25A座11樓A室，早前以1087.04萬元售出，買家取消交易料遭沒收5%訂金、涉約54萬元。