經濟
海外置業錦囊

投資策略

下一篇 上一篇

海外投資者回流 紐約樓市望改善 曼哈頓區供應多 第3季樓價按年跌14%

【明報專訊】紐約房地產縱使樓價高企，仍一直深受國際投資者青睞，但近年隨供應增加累積不少庫存，使樓市吹淡風。不過，佳士得國際地產指出，紐約房地產向來有一定需求，為很多人的目的地，樓價相對穩定，不少海外買家更視紐約樓為避險天堂而進駐，並相信最近樓市最壞時刻已經過去，現已是入市的最佳時機，其中學校附近地區可以看高一線，具有一定需求，放租和賣盤都較容易，回報同樣穩定，本身亦較受華人投資者歡迎。

佳士得國際房地產經紀Herbert Chou認為，現時就是入市的黃金時間，紐約樓市一般有很多投資者參與，但受早年中國內地限制資本外流影響，內地買家的數量明顯減少，加上發展商大量興建新樓，庫存偏多，才使樓市偏軟。惟他指市場供求已逐漸自行調節，趨向平衡，建屋申請亦已下降，樓市經過下跌周期後勢將回升。在過去18至24個月，市場亦的確逐漸回穩，特別以100萬至300萬美元住宅銷量理想，海外投資者正逐步重投市場，但暫時庫存仍較多被本地買家消化。他估計，未來12至24個月紐約樓價會稍為重拾升勢，海外需求有所復蘇，反映在雀兒喜（Chelsea）區的1房戶，一天內可接到4至5個內地買家查詢，近期包括香港在內的亞洲買家查詢更增加三成至四成。

紐約樓市海外需求復蘇

另一經紀Edward Joseph指出，現時紐約為一個活躍買方市場，但同時對價格敏感，若樓價顯著回調，便會吸引到買家入市。目前樓市亦受低息環境支持，庫存相對較低，投資者面對的環境亦較友善。他又指紐約對很多人來說是一個目的地，犯罪率低，人們想進駐多於離開，還有近年不少人選擇在紐約提早退休，皆因生活仍然保持活躍，不期望在傳統退休地方如佛羅里達州居住，這會有利當地樓市，他又強調在紐約買樓蝕錢離場是非常困難。

中國投資者偏好市中心

此外，他又稱，有一些人為了子女升學而遷進紐約，學校附近地區的樓盤也是具備投資潛力，同時較為穩定，不論放租或出售都較容易，而且鄰近地區保安會較好，例如紐約大學和哥倫比亞大學周邊。他指中國內地買家較喜愛金融中心區，中城、雀兒喜和59街附近等；有實際用途買家會偏好2房至3房戶，投資客偏好1房至2房戶，較容易租出之餘，也可使資金運用更為靈活；整個紐約平均租金回報介乎3厘至5厘。

在曼哈頓以外，隨交通網絡擴展，長島和布魯克林等區都有吸引投資機會。不過，他指中國內地投資者仍偏好市中心區，紐約市第二大行政區皇后區是其中一個熱門選擇，並指曼哈頓地位仍難取代，由於是一個長型半島，意味橫向發展空間相對有限，只能向上發展，成本相對較高，由於有很多地標，發展限制多，供應有限下，往往都是需求大於供應。

紐約樓亦具一定抗跌力。Herbert指出，即使在2008年金融海嘯時，美國大部分地區樓市都大跌，但紐約同期只跌約15%。即使在911恐怖襲擊後，樓市出現恐慌性拋售，人們感到焦慮，但在6個月後樓市已經重拾升勢，反映市場能夠消化一些突如其來的消息。而且，在紐約買樓可擁有永久業權，不論任何一個政黨上場對市場影響不大，都是紐約本身的吸引之處。縱使明年為美國總統大選，他料的確會使本地買家抱觀望態度，但對投資者而言實際影響不大。不過，最近一季曼哈頓樓價仍在下行。房地產數據公司Douglas Elliman公布，曼哈頓第三季平均樓價按年下跌14.1％，按季更是跌了逾兩成，達165萬美元（1287萬港元），成交量跌14%，供應仍然偏多，不同價位的公寓供應都超出了10年平均水平。

該行指出，由於大量買家為逃避紐約市自7月起上調大廈稅（Mansion Tax），大部分人都趕及在上一季成交，相對令今季成交明顯大減。新稅對豪宅的影響相對明顯，樓價跌幅更大，平均樓價按年跌近兩成。

明報記者 王俊騏

[海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛
港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛
消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假
消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假
周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店
周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店
六福純利跌25% 中期息削近一成
六福純利跌25% 中期息削近一成
金管局：人權法影響微
金管局：人權法影響微
阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4
阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4
內地降丙肝藥價 歌禮製藥挫25%
內地降丙肝藥價 歌禮製藥挫25%
首控被斬倉 沽1.7億股成實外
首控被斬倉 沽1.7億股成實外
富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%
富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%
中國糧油獲母企提私有化 溢價34%涉資至少89億
中國糧油獲母企提私有化 溢價34%涉資至少89億
邁科管業招股 入場費4848元
邁科管業招股 入場費4848元
10Life調查：醫療保兩年加價最多23%
10Life調查：醫療保兩年加價最多23%
進智公交中期虧損收窄
進智公交中期虧損收窄
信銀國際推智能投資顧問
信銀國際推智能投資顧問
耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地
耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地
松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務
松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務
美感恩節休市 歐股中段偏軟
美感恩節休市 歐股中段偏軟
住宅供應增 星金管局預警樓市受壓
住宅供應增 星金管局預警樓市受壓
張兆聰：藥股偏軟 中生製藥候低炒波幅
張兆聰：藥股偏軟 中生製藥候低炒波幅
張宗永：一個黃絲的選後感
張宗永：一個黃絲的選後感
技術取勝：康師傅料窄幅上落
技術取勝：康師傅料窄幅上落
盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持
盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持
唔續TVB廣告合約 先施想洗底？
唔續TVB廣告合約 先施想洗底？
劉思明：港股低位具承接 科網炒風不減
劉思明：港股低位具承接 科網炒風不減
周顯：大師寧睇風水不算命
周顯：大師寧睇風水不算命
譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！
譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！
湯文亮：建制派沒在區選奮戰
湯文亮：建制派沒在區選奮戰
奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起
奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起
話你知：天水圍16年來 新地首個新盤
話你知：天水圍16年來 新地首個新盤
部分地段擬建公屋 新地藍地紫田村發展或不獲通過
部分地段擬建公屋 新地藍地紫田村發展或不獲通過
yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬
yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬
十大屋苑本月146宗成交 按月跌四成
十大屋苑本月146宗成交 按月跌四成
安老院逆市擴張 65萬租北角酒樓樓面
安老院逆市擴張 65萬租北角酒樓樓面
九龍城廣場建住宅計劃觸礁
九龍城廣場建住宅計劃觸礁