湯文亮：建制派沒在區選奮戰

區議員一個失誤足以流失選票

幾年前有一位區議員帶同幾位國內人士到公司追數，有同事接見他們，問追什麼數，我們與那些人根本沒有交易。原來，我有一位朋友在國內欠債甩唔到身，唯有話我們欠他的債，叫他的債主向我們追數。當時，那位區議員凶神惡煞，不斷要我們作出還錢承諾，反而那幾位國內人士非常大體，表示可能有誤會，問題亦很容易解決。同事當面打電話給該區的區議會主席，那位區議員立刻撤退，部分區議員竟然利用議員職銜淪落到做收數佬，的確是相當可悲；不過又的確好使好用。

由此可見，區議員的收入不太高，今次我去投票，聽到票站的政府工作人員話，選什麼區議員，得三萬幾蚊人工，申請按保買樓都過唔到壓力測試。其實，區議員應該是對社區服務充滿熱誠，而且是兼職，不過，仍然是吃力不討好，就算幫10次，只要有1次失誤，曾經接受過幫助的居民都會將選票投給另一位參選人，今次建制大敗的理由之一是上一屆大勝，4年下來，居民的不滿程度與日俱深，今次大敗其實是可以預見。

建制上屆大勝預示今屆大敗

在第二次世界大戰時，英國拒絕德國招降，時任首相邱吉爾在下議院演說，英國人面對入侵者會在登陸地點奮戰，在沙灘奮戰、在曠野奮戰、在街道上奮戰，激發英國民心，才可以抵抗德國。今次區議會選舉，的確見不到建制派奮戰，估計是放棄區議會，聚焦明年立法會。我同意老友所說，泛民不能掉以輕心，以為今次泛民菜鳥能夠贏建制資深議員，仲唔係民心所向。事實上，泛民在今次大勝之後，所有區議員更加要關心社區工作，如果在這幾個月做得唔好，即是將選票送給建制；但如果做得好，就會達到中央政府目的，一票止亂，明年立法會選舉見真章。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]