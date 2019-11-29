譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！

阿里衣錦還鄉，亦為飽歷滄桑的「老家」帶來一點冲喜作用。上市不到一周，股價已從招股價176港元升至204港元，為鄉親父老帶來一份不錯的禮物。本來在美國掛牌的阿里ADR亦逐漸逼近210美元的歷史高位。另外，這次阿里回歸集資130億美元，為今年至今全球最大一宗IPO，對港交所（0388）爭奪集資冠軍寶座有極大幫助！遲些如沙特阿美能如期在利雅德（Riyadh）上市，集資額或將破紀錄高達250億美元，但全年集資仍將無法超越香港。

記得5年前阿里在美國上市前，《經濟學人》雜誌曾以阿里為封面故事，對阿里的前景非常樂觀，甚至認為有可能將成為全球市值最高的公司！

5年是一段不短的時間，中間發生了不少事情，世界局勢亦出現不少重要變化。最重要的當然是中國的崛起，導致美國的猜忌，從特朗普3年前當選上台後，更逐步挑起愈演愈烈的貿易戰。即使阿里是一家以中國內銷為主的企業，但本來亦有在國際拓展的夢想，甚至希望能夠打入美國和其他成熟市場。本來馬雲更曾承諾將大力引進美國中小製造商出口到中國，豪氣預期將為美國製造過百萬就業機會。但隨着貿易戰升級，馬雲就宣布取消這個為美國製造就業的計劃。當然馬雲自己也聰明地選擇了提早退休，寧願轉型為武林高手，甚至挑戰拳王梅韋特（Floyd "Money" Mayweather），希望他是開玩笑，"Money"肯定馬雲多，但「好打」就前車可鑑，無謂逞強了。

阿里增長仍強 想像空間大

阿里已經是巨無霸，但是增長仍然非常強勁，第二季收入增長40%，經營盈利更升了42%。核心中國電商收入增長40%，雲服務增長更厲害，高達64%！阿里佔股33%的螞蟻金服，貢獻22億人民幣盈利，為歷來最高。螞蟻金服估值可能高達1600億美元，應為全球未上巿獨角獸之首！支付寶處理的支付金額應該已超越Visa和Mastercard等，但支付寶主要功能是為淘寳和天貓服務（更大使命是為人民服務）。

國際電商業務方面，最主要的是東南亞的Lazada，收入增長也有35%，但近18個月開始面對Shopee的強烈競爭（母公司為中國的Sea Limited，騰訊持股34%）。

看估值，阿里今年PE約30倍，看似不便宜，但增長快速，明年PE已預計跌至約23倍，PEG仍然低於1倍。若對比亞馬遜，收入是阿里的4倍，但今年PE高達80倍。亞馬遜收入增長不俗，約25%，但亦遠低於阿里。亞馬遜市值高達9000億美元（排名第4，蘋果和微軟市值已達1.1萬億美元，Alphabet跟亞馬遜差不多），阿里才剛重上5000億美元，想像空間仍很大，不敢說在可見將來成為全球第一，但如能到高盛的目標價255美元，巿值將是6700億美元。

阿里在香港上市，肯定對達到這個重估（Rerating）的效果有極大幫助。在中美矛盾愈來愈激烈的今天，美國投資者給予中國企業的估值必有折讓，回歸香港非常合理。上市不足一周，估值已升了14%，下周將被納入恒生綜合指數，相信短期內將可進入港股通，定必馬上成為「北水」愛股。美團就是最好例子，10月底入了港股通後，已升了近18%。

阿里什麼時候可進入恒指，要看針對同股不同權的決定，老實講，不管公平不公平，只是時間問題而矣。但跟隨恒指的資金有限，MSCI當然重要得多。阿里市值已比騰訊高35%，但騰訊PE仍略高於阿里，增長亦較慢，整體近兩年有點迷失方向的感覺，執行能力亦不及阿里，所以不少資金必將轉投阿里懷抱。

中國新零售着重內銷 受貿戰影響微

但阿里未來升速可能稍為慢一點，或將受制於美國掛牌的ADR，說到底，誰多錢，誰就有定價權。我建議，如中美衝突再升級，既然美國已恐嚇將掀起金融戰，阿里不如索性早點主動在美國退市！

阿里固然厲害，但中國新零售行業的創意、經營模式和科技應用，都可說是領先全球。上周文章指出，中國科技的Achilles' heel（最弱點）是半導體，尤其製造方面，受到美國限制出口甚至禁運的威脅。但除了這底層技術外，上面的網絡技術，到了4G年代已追上，5G服務正在全面加速推出，更已開始投資到6G技術發展。更上層的商業應用，如新零售模式，主要倚賴內銷，受半導體技術的影響相對間接，慢一點的晶片也可處理外賣訂單，即是說受中美鬥爭影響極少，所以更必成投資者避風港。

中國人非常喜歡做生意，又聰明，本來已很有創意，從各種不停創新的飲品、火煱和零食潮流，已可見一斑。再結合起互聯網、微信社交平台和支付系統等的科技生態圈，再加上人口龐大、密度又高，快遞勞工成本仍相對低，所以比美國更快地創立多家新的成功新零售企業，包括美團、拼多多和瑞幸咖啡等。

美團已逐漸成為如淘寶的飲食服務平台，結合送外賣和點評提供的消費者資訊，已明顯打敗了阿里的餓了麼服務。美團估值當然超級昂貴，才剛開始有盈利，樂觀估計明年PE最少80倍，今年更高達400倍，但經營槓桿非常高，如果相信，收入增長雖然只有約30%，但未來幾年，每年盈利可以倍數增長。

美團未來數年盈利料以倍數爆發

拼多多的模式亦很獨特和精準，利用微信導流量，採用團購模式，最聰明的是針對原本最少人留意、但消費增長潛力最大的三四線城市，即是所謂的以農村包圍城市策略。阿里近日才亡羊補牢，企圖在這方面急起直追。開始時，拼多多一如淘寳初期，也有大量假貨問題（部分消費者不介意），但據說近日已有改善，甚至提供某些貨品如iPhone為真品的保證，但竟然仍有可觀折讓，可能是為了招來客戶的補貼吧。拼多多估值更難，尚未有盈利，預期明年收入增長80%以上，據聞GMV已超越京東，市值亦已超越百度、高達410多億美元！

瑞幸咖啡的故事更驚人，才成立了兩年，已在美國上市半年，股價已接近翻一番，市值已是75億美元。店舖數目已超過4000，很快即將超過星巴克（Starbucks）在中國的數量。

瑞幸擁逾億用戶數據 同業難趕上

瑞幸的獨特之處是所有客戶都來自自家的App，店舖不設現金支付，至今已累積過億用戶。本來不經微信導流量是非常不容易的事，但瑞幸非常幸運，成功利用實體店加優惠，例如Latte買一送一，吸引到過億客戶，因而避免了更昂貴付給微信的獲取客戶成本（Customer Acquisition Cost）。過億用戶的寶貴數據到手後，就可以分析他們的消費習慣、口味和工作地點等，逐漸打造一個網絡平台，然後精準決定在什麼地點開店、如何推銷更多其他產品，例如麵包和茶類飲品等。因為網上下單方便，價格廉宜，更有送貨服務，所以消費頻率也大大提高。我相信其他的餐飲公司如星巴克和喜茶等也在爭相模仿，但瑞幸有先發優勢，要追上來也不容易。

總括來說，中國在新零售模式和技術，對比美國以至全球有明顯優勢，絕對值得培植和發揚光大。最有效的方法是繼續減稅和尋找其他方法，刺激消費，更重要的當然是刺激生育。

（中環資產擁有阿里、蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Visa、 Mastercard、美團、拼多多和瑞幸的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]