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周顯 投資二三事

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周顯：大師寧睇風水不算命

【明報專訊】近來聽到過最好笑的笑話，就是有位老牌術數師，香港都算是前幾名，有朋友找他算命，他說，現在不算命，只看風水。

問曰：「為什麼呢？」

答曰：「因為算命準不準，對方即時知道，壓力很大，但是看風水，究竟靈不靈，要好多年後才會發現，點講都得。」

這就叫做「風水佬呃你十年八年」。

如果你認為，這位術數師無料到，專門騙人，這就錯了。我有好多個股壇朋友，都對他信到不得了，而且很多還發了達，有的患了絕症，但十幾廿年都死不去，只是很慢地惡化，所以這位術數師是真有料到的。不過，莊家朋友死不去的另一原因，當然是大把錢，不停用最貴的新藥，才能吊住性命。（所以我常常說，只有心臟病才能殺掉有錢人，皆因死得太快，有錢也救不了。我有位朋友便是因為在好朋友家中病發，延誤了報警，才英年早逝。據說有超級富豪24小時有醫生陪伴，連和女朋友拍拖時，也不例外。）

另一個事實就是，股票是偏門，因此股壇中人和藝人一樣，特別迷信，雖然我並不相信怪力亂神，但這也許正是我不能發達的原因。不過，好多年前，我和方紀然常常來往，他十幾歲就成名，家陣四五十歲，但已經是市場上最senior的一位了。現在雖然仍然是好朋友，不過很少見面了。

最後說說，術數市場的泰山北斗，當然是董慕節啦，而且文化水平又高，書法又靚，真神人也。不過他現在成百歲人，已不算命了。

[周顯 投資二三事]

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