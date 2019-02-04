盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持

以現走勢而言，恒指或繼續在26,200至27,100點的區間上落，意味短期下行機會較大。現時炒作的難度十分高，因整體走勢仍缺乏方向，策略上維持短炒為主。

恒指無方向 料區間上落

近日的新股阿里巴巴（9988）成為市場焦點，雖然首日升幅未算強勁，但上市第二日仍然能創新高，反映市場繼續有資金追捧。過去幾日有不少投資者都問是否應該追入。據過往經驗，假若是短線操作，在股價跌穿上一日低位前，走勢仍有望維持向好。

然而，第一日低位會是最重要的技術支持，因此策略上可考慮現價追入。在跌穿上日低位的情况下，應考慮分段減持。不過如果跌穿上市第一日低位就必須盡快離場。換言之，阿里巴巴若失守187元，料股價將會出現顯著調整。

另一隻市場焦點股份是美團點評（3690），在業績公布後第一個交易日股價裂口高開，並且出現趁消息出貨的情况。不過在短期整固後出現技術突破，意味後市有望繼續向好。似乎市場趁阿里巴巴上市，新經濟股的炒作仍有餘波。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]