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經濟
2019年11月29日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛
消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假
周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店
六福純利跌25% 中期息削近一成
金管局：人權法影響微
阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4
內地降丙肝藥價 歌禮製藥挫25%
首控被斬倉 沽1.7億股成實外
富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%
中國糧油獲母企提私有化 溢價34%涉資至少89億
邁科管業招股 入場費4848元
10Life調查：醫療保兩年加價最多23%
進智公交中期虧損收窄
信銀國際推智能投資顧問
耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地
松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務
美感恩節休市 歐股中段偏軟
住宅供應增 星金管局預警樓市受壓
張兆聰：藥股偏軟 中生製藥候低炒波幅
張宗永：一個黃絲的選後感
技術取勝：康師傅料窄幅上落
盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持
唔續TVB廣告合約 先施想洗底？
劉思明：港股低位具承接 科網炒風不減
周顯：大師寧睇風水不算命
譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！
湯文亮：建制派沒在區選奮戰
海外投資者回流 紐約樓市望改善 曼哈頓區供應多 第3季樓價按年跌14%
奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起
話你知：天水圍16年來 新地首個新盤
部分地段擬建公屋 新地藍地紫田村發展或不獲通過
yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬
十大屋苑本月146宗成交 按月跌四成
安老院逆市擴張 65萬租北角酒樓樓面
九龍城廣場建住宅計劃觸礁
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技術取勝：康師傅料窄幅上落
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【明報專訊】中航信息19元料有阻力（圖）
融創待突破40元關（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛
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