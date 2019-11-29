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張宗永 翼之聯想

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張宗永：一個黃絲的選後感

【明報專訊】上周日，為了在區議會選舉中投票，我縮短了我的外遊，特意黃昏前趕返香港，結果是令我感動的。民意如山，泛民贏得超過八成的議席。是時候各路英雄坐下來討論怎樣打好這張牌。

首先，我們要學懂尊重藍絲。表面上，在區選中，452席中，泛民贏得385席，建制59席，獨立人士贏得8席，泛民的勝利好像是壓倒性的；但如果你仔細看投票人數，建制派仍然有近四成的支持率。

泛民明年立會選情不易 應學習謙卑

我們要學懂尊重對方的存在，也希望愈來愈多人加入我們的陣營。再者，選舉不代表香港變天，因為接下來還會有很多次的選舉。 經此一役，建制更加不會掉以輕心，必定會盡全力保明年立法會的大多數，泛民選情並不容易，學習謙卑是很重要的。

很多人覺得今次區議會選舉是明年立法會選舉的前瞻，我覺得某程度上，這次選舉比明年立法會選舉更具意義。首先，現行的立法會制度，因為功能組別偏向建制，民主派在立法會比在區議會更難彰顯民意。其次，一直以來，泛民的立法會議員給人的印象是：只唱高調，實務欠奉。我不忍心太過責怪他們，因為這是現行制度下一個永遠反對黨的死症；如果北京完全無意願讓反對派參政，一個永遠的反對黨為了討好選民，只會誓死保住自己的貞節牌坊，政見很多時都變了空中樓閣，為反對而反對。區議會是做地方工作的，泛民有機會將自己的政策落地，贏取選民對泛民行政能力的信心。

融合政治素人 須團結大多數

這一次勝出的，很多都是政治「素人」；背景、目標、爭取民主的手段都不一樣，泛民的融合很考功夫，但也給大家一個好機會去學習團結。在香港爭取民主路上，大家必須團結大多數，放下小異，爭取大同。

最後，我是比較犬儒的，我希望這次選舉能令衝突降溫、社會減少戾氣。有了區議會這渠道，反對聲音多了一個出氣的地方，社會便不會那麼劍拔弩張。當然，當務之急是救孩子和除警暴。

[張宗永 翼之聯想]

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