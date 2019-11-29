美感恩節休市 歐股中段偏軟

亞馬遜eBay美白產品水銀超標

亞馬遜已將水銀含量超標的美白霜從英國和美國網站下架，並稱所有第三方賣家須遵守銷售規則。eBay也在對自家平台銷售的產品進行檢查。ZMWG在整項調查，檢測了12個國家的158種美白產品，發現有95種產品水銀含量超標，其中65種不合規產品通過電商網站銷售。

致力於識別虛假網上評價的Fakespot網站亦警告，亞馬遜、沃爾瑪（Walmart）、化妝品零售商Sephora等主要購物網站有超過三分之一的網上評價都是虛假的，是由機器人或付費作者撰寫，而這些虛假評論的數目會在購物季激增，呼籲購物者對評論三思。

美議員促網站監管評價

由於評論作假的問題普遍，聯邦貿易委員會（FTC）已開始打擊違規者，議員也在敦促亞馬遜監管網站評價。亞馬遜表示，過去一年已花逾4億美元（約31.2億港元）確保評語真實準確，過去一個月顧客在亞馬遜網站看到的評價，99%以上是真實的。蘋果本月則從網上商店撤銷了所有產品評價和評級，未作出任何解釋。

（綜合報道）

[國際金融]