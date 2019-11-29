美感恩節休市 歐股中段偏軟

【明報專訊】美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，恐導致中美緊張關係升級，歐洲股市中段偏軟。昨天為美國感恩節假期，金融市場休市，周五半日市。在感恩節翌日的「黑色星期五」購物旺季開鑼前，國際環保聯盟「零水銀工作組」（The Zero Mercury Working Group，ZMWG）公布美白產品的檢測結果，指亞馬遜網站銷售的25款產品當中，有20種的水銀含量超過1ppm，違反了聯合國公約。ZMWG測試在eBay平台的32種美白產品，也發現其在比利時銷售了至少10種不合規產品，在美國則銷售了7種不合規產品。
亞馬遜eBay美白產品水銀超標
亞馬遜已將水銀含量超標的美白霜從英國和美國網站下架，並稱所有第三方賣家須遵守銷售規則。eBay也在對自家平台銷售的產品進行檢查。ZMWG在整項調查，檢測了12個國家的158種美白產品，發現有95種產品水銀含量超標，其中65種不合規產品通過電商網站銷售。
致力於識別虛假網上評價的Fakespot網站亦警告，亞馬遜、沃爾瑪（Walmart）、化妝品零售商Sephora等主要購物網站有超過三分之一的網上評價都是虛假的，是由機器人或付費作者撰寫，而這些虛假評論的數目會在購物季激增，呼籲購物者對評論三思。
美議員促網站監管評價
由於評論作假的問題普遍，聯邦貿易委員會（FTC）已開始打擊違規者，議員也在敦促亞馬遜監管網站評價。亞馬遜表示，過去一年已花逾4億美元（約31.2億港元）確保評語真實準確，過去一個月顧客在亞馬遜網站看到的評價，99%以上是真實的。蘋果本月則從網上商店撤銷了所有產品評價和評級，未作出任何解釋。