松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務

松下於1952年與荷蘭飛利浦成立半導體業務合資企業，進軍半導體市場，用於自家生產的家電等。直至1990年前後，松下的半導體業務收入仍躋身全球前十大之列，惟之後台灣、韓國廠商相繼崛起，松下半導體的業績惡化。

台韓同業崛起 競爭加劇

松下的電視和數碼相機等銷售放慢，也令松下的半導體廠開工率下降。2014年，松下將富山和新潟的3家工廠改為與以色列半導體廠TowerJazz共同經營，另外又關閉了部分廠房。今年4月，松下又出售部分半導體業務。

日本科技業界曾席捲全球半導體市場，在1980年代憑藉動態隨機存取記憶體（DRAM）等引領全球。1982年底，日本第一代64K DRAM搶佔全球市場份額的66%，衝擊美國半導體產業。美國在1986年促使日本簽署《日美半導體協議》，對日本的半導體產業施加限制。美國半導體業界之後穩步增長，台灣及韓國的半導體業務亦隨之崛起，與日本的半導體產業呈此消彼長之勢。

80年代日美半導體協議限制生產

共同社指出，日本半導體產業當前僅餘下Kioxia（原東芝存儲器控股）和索尼半導體解決方案等少數大廠，將松下等規模較小的廠商拋離在後。根據調查機構IC Insights的數據，去年日本半導體產業在全球的市佔率只有7%，同年全球半導體前10名企業已沒有日本企業。但部分日本業界轉型為半導體設備和材料的供應商。

松下等未能訂出重要的改革策略，加上中美貿易摩擦導致銷售放慢，成為松下放棄半導體業務的導火線。位於京都府長岡京市，由松下全額出資，負責半導體開發、製造和銷售的「松下半導體解決方案」（PSCS），在2018財年（截至2019年3月）的營業虧損為235億日圓（約17億港元）。松下有感在2019財年（截至2020年3月）爭取半導體業務轉虧為盈的目標難以實現，因此除了出售「松下半導體解決方案」，也將賣掉合資公司「松下TowerJazz半導體」位於富山縣和新潟縣的3家廠房。

半導體解決方案2018財年蝕17億

在2019財年，松下整體的營業利潤預期按年減少27％，降至3000億日圓（約214億港元）。為提高整體業務的盈利，松下早前決定在2021年之前，撤出同樣虧損的液晶顯示屏業務。以往液晶顯示屏產業主要集中在日韓兩國，近年中國也加入競爭，令顯示屏的價格下降，促使業內部分企業轉型。全球液晶顯示屏出貨量排名前10的企業當中，日本的只剩夏普（Sharp）。事實上，松下2016年已宣布停產液晶電視。

銳意擴大半導體產業的新唐科技，已跟松下簽訂股份及資產購買合約。這項交易預計在明年6月完成，但須通過全球相關機構的批准。新唐的兩大業務支柱，是用於控制電子產品的MCU（微控制單元）等自主產品，以及來自其他企業的代工訂單。

（綜合報道）

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