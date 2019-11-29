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耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地

【明報專訊】耀才證券（1428）公布截至9月底的半年業績，期內溢利按年下跌12.18%，至2.12億元，不派中期息。耀才在業績公告中表示，中證監近期宣布在明年初，開放外資持有中國證券、期貨及互惠基金公司的股權比例增至100%，該行期望在政策正式落實後，將積極進軍內地市場。

IPO孖展息收大跌近九成

耀才期內收入按年減少16.47%，至3.94億元。整體經紀佣金收入按年跌7.4%至2.32億元。另外，孖展融資利息收入按年下跌18.8%，至1.5億元，日均孖展借貸下跌34%至57.6億元。首次公開發售的孖展利息收入更大跌87%至269.3萬元。集團指，本港投資市場受內憂外患問題拖累，而導致氣氛疲弱，大市日均成交更不斷萎縮。

不過淡市下，投資者積極尋找機會進行對冲，刺激期貨市場交投，期內香港期貨經紀佣金為6240萬元，按年上升9.09%。另外投資者轉投環球市場意欲增加，環球期貨經紀佣金升27.32%，至4660萬元。

期貨交投活躍 相關佣金升9%

展望明年，耀才指出中美貿易協議餘波未了，本港嚴重社會問題亦衍生很多不確定因素，市場波動令交易金額縮減，經濟技術上亦陷入衰退，預期證券行業明年前景不容樂觀，今年業內已經掀起汰弱留強賽，一批小型券商已遭市場無情淘汰，唯有競爭力最強的實力大行才能屹立不倒。

相關字詞﹕期貨 經紀佣金 本地券商股 耀才證券

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