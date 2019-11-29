經濟
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進智公交中期虧損收窄

【明報專訊】本地小巴營運商進智公交（0077）公布，截至9月底止上半年度虧損收窄，錄得942.2萬元淨虧損，不派中期息。集團提到，近月因反修例事件引發的社會運動影響下，乘客量微跌1.5%，並預期在不利的經營環境下，小巴牌價或進一步貶值。

客量微跌 小巴牌價料續貶

本地社會事件持續超過5個月，進智公交在中期報告提到，期內總行車里數下降約3.1%至約1999.2萬公里，乘客量按年微跌約1.5%至2957.2萬人次。除因車隊規模輕微縮減外，主要原因是受自今年6月起爆發社會事件導致服務中斷及客流量減少影響。

集團指，社會動盪對行走於中環、灣仔及銅鑼灣區路線的影響，在周末及公眾假期更為直接及嚴重，平日的乘客量則相對穩定。

管理層預測，社會事件導致消費意欲下降及無可避免的服務中斷，將會令集團乘客量受到影響。儘管經營環境艱難，但集團將繼續進行路線重組及優化車隊規模，以提高營運效率及滿足乘客需求。

將路線重組 優化車隊規模

集團中期收益為1.95億元，按年增加0.3%，直接成本按年減1%至1.62億元，行政開支增3.8%至2025.9萬元。公共小巴牌照重估虧損為2340萬元。集團預期，在不利之經營環境下，小巴牌照市價可能在中期結束後進一步貶值，對業績造成不利影響。集團又提到，將繼續於適當情况下向運輸署申請上調車資，並尋找潛在投資機會，擴大業務組合。

相關字詞﹕業績 小巴 進智公交

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