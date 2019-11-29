10Life調查：醫療保兩年加價最多23%

年齡增長令保費平均加幅約9.2%

10Life以3年時間收集8家保險公司的醫保保費資料，當中包括友邦、安盛、保柏、信諾、富衛、宏利、保誠，及永明的大眾醫保大房計劃，及連附加醫療保障。研究假設受保人為非吸煙男性，由2017年的45歲，至今年的47歲，以相應年齡及在此兩年的9月份之保費作同期比較。

研究發現，年齡增長及醫療通脹是導致醫保加價的兩大成因。研究指出，年齡增長令保價平均加幅約9.2%，認為隨着年齡增長，受保人索償的風險提高，保費亦隨之上升；而此兩年間的醫療通脹率平均約6.8%，認為醫療價格上升、醫療技術進步、衍生更多治療及藥物，亦引致更多索償個案，繼而形成醫療通脹。

料期內醫療通脹率平均6.8%

該平台認為，保險公司面對醫療通脹的壓力難以不加價，因此消費者需同時留意醫保產品的保額有否相應提高，及追得上醫療通脹，否則產品對消費者的醫療保障會逐漸減弱，又指雖然宏利的醫保保費加幅高，但產品於多個項目的賠償上限亦有顯著提高。