邁科管業招股 入場費4848元

WMCH Global暗盤最多升37.5%

今日掛牌上市的新加坡土木工程諮詢服務公司WMCH Global（8208）昨日暗盤報捷，據耀才交易中心，WMCH Global暗盤價一度升至0.55元，較0.4元的招股價高37.5%，每手6000股，不計手續費，每手賺900元，暗盤收報0.46元，較招股價升15%，每手帳面賺360元。據輝立交易場WMCH Global 曾高見0.51元，同樣收報0.46元。

捷隆康龍化成昨首掛報捷

昨日上市的OEM服裝製造商捷隆控股（1425）及內地醫藥研發服務平台康龍化成（3759）均錄得升幅。捷隆控股昨日曾高見0.51元，較0.4元上市價高27.5%，以每手5000股計，不計手續費，每手帳面賺550元，收市前升幅明顯收窄，收報0.415元，升3.75%，每手帳面賺75元。

而康龍化成曾高見43.85元，較上市價39.85元高約11.01%，以每手100股計，每手帳面賺400元，午後股價回落，收報42.25元，升6.96%，每手帳面賺240元。

遠展擬拆海外酒店物業 赴星上市

遠東發展（0035）昨日宣布，考慮將澳洲、新加坡、馬來西亞及英國部分酒店物業分拆，以合訂信託組合形式在海外證券交易所上市，彭博引述消息人士指出，遠東發展計劃將酒店信託到新新加坡掛牌，集資額最多為5億新加坡元（約28.65億港元）。

遠東發展表示，分拆上市可為集團建立一個專責酒店資產之資產管理平台，同時釋放及變現酒店物業價值，另外集團可利用分拆實體進行更多收購第三方酒店事項。