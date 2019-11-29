中國糧油獲母企提私有化 溢價34%涉資至少89億

明報記者 李哲毅

中國糧油昨日收報4.09元，升29%，成交12.32億元。現時控股股東中糧集團持有中國糧油約51.83%股權，私有化計劃完成後，中國糧油將撤回上市地位。中國糧油近年股價不振，今年8月股價曾跌至1.95元，交投亦淡靜，過去120個交易日平均每日成交量約為497萬股，僅佔已發行股份約0.09%。

昨股價飈29% 成交急增

中國糧油表示，公司業務涉及大宗農產品的全球採購，控股股東認為近年來全球經濟增長放緩、貿易摩擦及地緣政治風險有所抬頭，為中國糧油的發展帶來一定不確定性，導致股價走勢疲軟，較難通過股權融資為其業務發展提供資金。公司又認為，私有化有利精簡公司管治、企業及股權架構及提升管理效益，避免因維持公司的上市地位而產生額外治理成本及管理費用。

中國糧油：股價走勢疲軟 難股權融資

連同中國糧油，自10月起已有4家國企獲提私有化，另外在內地以「八佰伴」、「華地百貨」及「大統華」品牌經營購物中心及連瑣超市的華地國際（1700）今月初亦宣布私有化計劃，上述5家中資股的每股私有化作價，較宣布前溢價18.73%至63.12%不等；以昨日收市價計，這些公司的私有化作價仍存有3.06%至12.5%溢價（見表）。

近月多家中資股提私有化

股價及流通性低迷成為私有化中資股誘因，早前華能新能源表示，自2018年8月以來其市帳率低，集團無法在資本市場進一步集資，控股股東中國華能認為，私有化有助支持華能新能源未來業務發展方面更具靈活性及效率。大昌行亦稱，自2015年6月以來的公司股價較綜合資產淨值有所折讓，基本上已失去上市公司所應有的融資功能。