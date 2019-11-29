經濟
下一篇 上一篇

中國糧油獲母企提私有化 溢價34%涉資至少89億

【明報專訊】近月港股表現反覆，不乏國企股股價持續低迷，昨日再有國企以「股價走勢疲軟、融資能力受限」為由提出私有化。中國糧油（0606）昨日開市前宣布，獲控股股東中糧集團提出每股作價4.25元私有化，較前日收市價3.17元溢價約34.07%，今次交易估計涉資至少89.05億元。中國糧油是自10月以來第四家國企獲提出私有化，此前華能新能源（0958）、中航國際（0161）及大昌行（1828）亦已先後被提出私有化。

明報記者 李哲毅

中國糧油昨日收報4.09元，升29%，成交12.32億元。現時控股股東中糧集團持有中國糧油約51.83%股權，私有化計劃完成後，中國糧油將撤回上市地位。中國糧油近年股價不振，今年8月股價曾跌至1.95元，交投亦淡靜，過去120個交易日平均每日成交量約為497萬股，僅佔已發行股份約0.09%。

昨股價飈29% 成交急增

中國糧油表示，公司業務涉及大宗農產品的全球採購，控股股東認為近年來全球經濟增長放緩、貿易摩擦及地緣政治風險有所抬頭，為中國糧油的發展帶來一定不確定性，導致股價走勢疲軟，較難通過股權融資為其業務發展提供資金。公司又認為，私有化有利精簡公司管治、企業及股權架構及提升管理效益，避免因維持公司的上市地位而產生額外治理成本及管理費用。

中國糧油：股價走勢疲軟 難股權融資

連同中國糧油，自10月起已有4家國企獲提私有化，另外在內地以「八佰伴」、「華地百貨」及「大統華」品牌經營購物中心及連瑣超市的華地國際（1700）今月初亦宣布私有化計劃，上述5家中資股的每股私有化作價，較宣布前溢價18.73%至63.12%不等；以昨日收市價計，這些公司的私有化作價仍存有3.06%至12.5%溢價（見表）。

近月多家中資股提私有化

股價及流通性低迷成為私有化中資股誘因，早前華能新能源表示，自2018年8月以來其市帳率低，集團無法在資本市場進一步集資，控股股東中國華能認為，私有化有助支持華能新能源未來業務發展方面更具靈活性及效率。大昌行亦稱，自2015年6月以來的公司股價較綜合資產淨值有所折讓，基本上已失去上市公司所應有的融資功能。

相關字詞﹕私有化 大昌行 中航國際 華能新能源 中國糧油

上 / 下一篇新聞

港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛
港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛
消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假
消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假
周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店
周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店
六福純利跌25% 中期息削近一成
六福純利跌25% 中期息削近一成
金管局：人權法影響微
金管局：人權法影響微
阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4
阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4
內地降丙肝藥價 歌禮製藥挫25%
內地降丙肝藥價 歌禮製藥挫25%
首控被斬倉 沽1.7億股成實外
首控被斬倉 沽1.7億股成實外
富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%
富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%
邁科管業招股 入場費4848元
邁科管業招股 入場費4848元
10Life調查：醫療保兩年加價最多23%
10Life調查：醫療保兩年加價最多23%
進智公交中期虧損收窄
進智公交中期虧損收窄
信銀國際推智能投資顧問
信銀國際推智能投資顧問
耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地
耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地
松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務
松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務
美感恩節休市 歐股中段偏軟
美感恩節休市 歐股中段偏軟
住宅供應增 星金管局預警樓市受壓
住宅供應增 星金管局預警樓市受壓
張兆聰：藥股偏軟 中生製藥候低炒波幅
張兆聰：藥股偏軟 中生製藥候低炒波幅
張宗永：一個黃絲的選後感
張宗永：一個黃絲的選後感
技術取勝：康師傅料窄幅上落
技術取勝：康師傅料窄幅上落
盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持
盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持
唔續TVB廣告合約 先施想洗底？
唔續TVB廣告合約 先施想洗底？
劉思明：港股低位具承接 科網炒風不減
劉思明：港股低位具承接 科網炒風不減
周顯：大師寧睇風水不算命
周顯：大師寧睇風水不算命
譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！
譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！
湯文亮：建制派沒在區選奮戰
湯文亮：建制派沒在區選奮戰
海外投資者回流 紐約樓市望改善 曼哈頓區供應多 第3季樓價按年跌14%
海外投資者回流 紐約樓市望改善 曼哈頓區供應多 第3季樓價按年跌14%
奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起
奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起
話你知：天水圍16年來 新地首個新盤
話你知：天水圍16年來 新地首個新盤
部分地段擬建公屋 新地藍地紫田村發展或不獲通過
部分地段擬建公屋 新地藍地紫田村發展或不獲通過
yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬
yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬
十大屋苑本月146宗成交 按月跌四成
十大屋苑本月146宗成交 按月跌四成
安老院逆市擴張 65萬租北角酒樓樓面
安老院逆市擴張 65萬租北角酒樓樓面
九龍城廣場建住宅計劃觸礁
九龍城廣場建住宅計劃觸礁