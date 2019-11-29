富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%

改開8店不用「富臨」品牌

集團中期的收益按年減少15.1%至10.838億元，毛利率跌2.4個百分點至68.3%，期內顧客人數大跌15.4%至1070萬人次，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利約為8740萬元，按年增加56.4%。按地區劃分，來自本港的收益下跌16.6%至10.25億元，內地收益增加23.6%至5849.9萬元。

集團截至9月底在港共擁有78間餐館，分別為24間「富臨」系列品牌、9間「陶源」系列品牌及41間「富臨概念」系列餐館。相比截至今年3月底止資料，可知富臨在上半年關閉本港「富臨」系列共5間餐館，另關2間「陶源」系列品牌，改為增加了8間「富臨概念」系列餐館。此外富臨內地則維持擁有4間餐館。

按收益計，三大主線品牌中僅得「富臨概念」系列有增長，上半年收益升12%至近2.4億元，「富臨」系列品牌上半年收益跌22.4%至6.7億元，「陶源」系列品牌上半年收益跌17.4%至1.34億元。集團指，對中港餐飲業市場的長遠前景充滿信心，會繼續採取積極樂觀的態度，調整菜式組合及品牌結構，提升「富臨概念」的比例，並探索新的營運模式。