首控被斬倉 沽1.7億股成實外

涉及7.9億虧損

早前，內地傳媒已報道，成實外教育投資者關係部負責人陳柯宇指，懷疑首控因為平倉而大量賣出成實外教育股票。

首控昨復牌，曾由低位0.45元急升至0.94元，升幅達108.9%，其後急回，最終收報0.465元升3.33%。成實外教育昨則升1.39%報1.46元。據首控公告指Wilson Sea周三（27日）因公司股價急跌導致孖展被斬倉，持股量跌至15.33%，拱手讓出大股東位置。

集團又披露在今年6月13日至11月27日出售持有的近2.83億股成實外教育，平均價1.15元，出售所得款項約3.25億元，當中有1.7億股是因該公司股價急跌而孖展被迫斬倉。同時，集團又在4月30日至11月25日收購了30.9萬股成實外教育，平均價每股2.25元，涉700萬元。在斬倉及出售完成後，集團於成實外教育持股已跌至4.06%，集團亦因該等出售而錄得虧損約7.883億元。