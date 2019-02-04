阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4

明報記者 歐陽偉昉

阿里巴巴做好，亦連帶其他新經濟股上升，舜宇光學（2382）上升4.2%，為表現最佳藍籌；美團點評（3690）上升2.21%，收報106.5元，再度破頂；小米（1810）績後升1.83%，收報8.89元；騰訊（0700）亦升0.9%，收報338元。單是上述4隻股份，合共成交額已達190億元，佔昨日港股整體成交四分之一，當中阿里巴巴更是在上市後連續3日成為最活躍成交的港股，昨日成交額83.69億元。

阿里昨成交額83.69億

第一上海首席策略師葉尚志表示，中美貿易協議或因香港問題出現變數，吸引市場資金流入受貿易影響較少的科技股，阿里巴巴近期表現理想，有助帶動整個新經濟股上升。不過要注意的是，市場關注新經濟公司的核心業務，是否可在其領域內獨當一面，以支持其收入和用戶數目。

美國總統特朗普前日簽署《香港人權與民主法案》，引起中國揚言反制，市場雖然擔心會影響中美首階段貿易協議但恒指昨早低開190點後已經觸底，早市更一度止跌回升，及後在26,900點附近徘徊，全日波幅只有228點，收市跌60點或0.22%，報26,893點，國指跌58點或0.55%，報10,561點，成交金額761億元。貿易股明顯受到影響，創科實業（0669）跌5.07%，收報58.95元，申洲國際（2313）跌3.67%，收報105元，均為表現最差兩隻藍籌股。

葉尚志認為，雖然市場仍然擔心中美貿易談判受阻，但對此已有心理準備，加上雙方在貿易談判上未有明顯破裂迹象，因此昨日整體股市反應較小。

市場關注美會否徵華15%關稅

市場下一個關注點在12月15日，美國會否如期對1560億美元中國進口貨品，徵收15%關稅，同時需要留意加稅前會否有貿易談判的進展。葉認為，近日港股都會窄幅上落，波幅維持在26,200點至27,400點之間。