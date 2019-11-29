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金管局：人權法影響微

【明報專訊】美國總統特朗普於周三正式簽署《香港人權與民主法案》，金管局副總裁李達志昨日表示，簽署有關法案對於金融市場並非好消息，不過目前市場反應一直甚為平靜，又指很多與其傾談的銀行家與市場從業者，都認為目前法案的直接影響不大。

未見走資 銀行利潤仍強

反修例引起的社會運動衝擊本港經濟活動，他指出，在全球需求疲弱下，本港經濟本已開始放緩，加上政治動盪使很多企業暫停營業，旅客減少，促使依賴貿易的經濟陷入衰退，不過本港未見有大規模的資本外流，本地銀行公布的利潤仍然強勁。

因此他認為，目前沒有需要改變本港聯繫匯率制度，稱港人及國際投資者對制度仍有很大信心，而銀行業依然強勁，港匯未有出現不尋常活動，淨資金流於過去數月頗為平衡，又指港府在是次經濟低迷時期已採取行動予以支持，如有必要可以考慮採取進一步措施。港匯昨晚報7.8267，全日維持在7.82左右。

高盛昨日估計，香港全年實際GDP增長可能為負1.2%。至於明年表現，該行認為儘管前景尚未明朗，但其基本情境預測為適度恢復連續增長，惟鑑於起點較低，預計明年經濟增長或為負0.4%，到2021年才恢復至正增長2.7%。

高盛亞太區首席經濟分析師迪安竹認為，由於全球貿易增長疲弱，和本港業務持續中斷導致經濟活動萎縮，包括訪港遊客、零售額、酒店入住率等指標均大幅下跌，預計今年第四季或再下降，認為香港匯率制度不會發生變化，不過他強調，中美貿易關係將繼續是明年經濟增長的最主要風險。

相關字詞﹕李達志 中美貿易 港匯 本地生產總值 聯繫匯率制度 《香港人權與民主法案》

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