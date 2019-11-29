六福純利跌25% 中期息削近一成

六福表示，未來會在香港受社會事件影響較嚴重的區域減少店舖，並於澳門尋找開店機遇，料全年港澳淨增長3間店舖，將更積極發展海外及內地市場，料海外店舖全年淨增長約3間，而內地全年淨增長將不少於200間。截至9月底，集團共經營1970間分店，香港佔51間。

10至11月港同店跌幅未止

由於基數相對較高、金價高企、香港社會事件及中美貿易戰持續影響市場氣氛，集團中期收入按年跌19.8%至63.05億元，毛利按年增1.2%至18.86億元，毛利率增加6.2個百分點至29.9%，但主要是因為金價大升及珠寶首飾產品銷售佔比上升所致，中期港澳同店銷售跌24.9%，內地則跌15.7%。按分部計，港澳同店零售收入35.44億元，按年跌27%；內地零售收入9.43億元，按年跌18.3%。集團又指，10至11月首3周的基數較低，澳門由於黃金銷售升幅而重拾升軌，內地自營店及品牌店同店銷售亦收窄，但香港同店銷售跌幅未有改善。