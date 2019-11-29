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周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店

【明報專訊】香港社會運動持續，周大福（1929）公布截至9月底上半年純利15.3億元，按年下跌20.8%。受惠於內地新開的零售點及同店銷售表現穩定，營業額按年微跌0.6%至295.3億元。集團董事總經理黃紹基在網上簡布會透露，集團不斷檢視店舖網絡，下個財年（2020年4月至2021年3月）香港將有逾40間分店需要續租，料最多關閉14至16間（mid-teens）分店，內地就維持全年增600個零售點計劃。

內地按原計劃新增600零售點

集團上半年內地同店銷售增長1.8%，港澳同店銷售則下跌27.5%；派中期股息每股0.12元，去年同期派0.15元。周大福昨日收市報6.81元，升0.89%。黃紹基指出，10至11月香港銷售跌幅及平均單價與上季相若，依然受社會事件影響，冀可在下半財年告一段落。執行董事鄭志剛預計，香港在未來6至12個月充滿挑戰，內地市場則維持穩定增長。周大福10月至11月21日在港同店銷售按年跌38%，內地則升1%。

近兩月港同店挫38% 內地升

集團執行董事鄭炳熙指出，香港今個財年需要續租的分店不多，只有20間，正在積極傾談減租，預計下半財年（今年10月至明年3月）的續租租金跌幅約為20至50%，街舖減幅較為明顯，以全年計續租租金有14至16%（mid-teens）減幅，租金開支可節省中單位數，相信下個財年更能反映減租的效果。他續指，周大福沒有裁員計劃，亦不會放無薪假，只採取自然流失措施，會培訓員工以提升競爭力。執行董事孫志強指出，部分街舖業主有提供寬免措施，大業主亦有在個別日子免租及相關開支，亦對集團有幫助。黃紹基表示，維持全年在內地新增600個零售點的計劃不變，八至九成位於較次級城市及縣級城鎮，料未來3年步伐一樣，屆時加盟店佔比可達至六成或以上。截至今年9月底，周大福在內地共有3338個零售點，港澳及其他市場就有152個零售點，其中周大福珠寶在港淨開設5個零售點，共有85個零售點。

集團中期主要經營溢利仍升18%至35.27億元，不過由於國際金價急升，黃金借貸未變現虧損9.17億元，令除稅前溢利下跌19.2%至22億元，毛利率亦跌1.1個百分點至27.6%。按市場計，港澳及其他市場受高基數、消費意欲轉弱及國際金價急升影響，上半年營業額下跌20.3%，中國內地的營業額升12.2%至202.24億元，按相同匯率計算則升17.4%，佔整體營業額68.5%。

相關字詞﹕無薪假 國際金價 關店 周大福 消費意欲 黃金 珠寶 裁員 社會運動

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