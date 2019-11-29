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消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假

【明報專訊】在本地社運衝擊下，近期本港多個行業均出現經營困難，當中對零售、旅遊及飲食業均實施各項節流措施。化妝品零售商龍頭莎莎（0178）早於9月底已傳出，公司要求辦公室的主任級員工在9月放2至4天無薪假，直到另行通知為止。

零售業是至今受影響的重災區，莎莎早前表示，受累於本地發生社會事件導致內地訪港客銳減，零售市道亦自7月份起進一步轉差，截至9月底止上半年度蝕3653萬元，亦是1998年以來首次不派中期股息，香港區第二季度零售銷售額減少35.4%。

食肆生意跌兩成 恐現倒閉潮

珠寶商謝瑞麟（0417）亦在本月初，要求員工由11月1日起至明年1月31日間放共18日無薪假。集團當時指出，在過去數月已經多項措施控制成本，不過行業經營環境仍然惡劣，因此才作出無薪假安排，以減少人力成本，但強調屬自願性質。

飲食業方面，香港餐飲聯業協會會長黃家和本周二（26日）接受電台訪問後提到，由6月社會事件開始至10月份，餐飲業的生意額出現15%至20%的跌幅，估計累計損失達105億元，個別較受示威活動影響的地區更會有三成跌幅，酒樓尤其受影響，因為營運成本相對較高。

他續指出，自7月份起已陸續有中小型食肆結業，及至9月份時已有超過200間食肆倒閉，並警告如果社會事件持續至明年1月底農曆新年時，結業食肆數目或會超過1000間。

相關字詞﹕食肆結業 謝瑞麟 黃家和 莎莎 零售市道

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