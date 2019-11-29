港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛

明報記者 葉子晴

港航表示，根據安排，除機艙服務員及駐海外員工會準時在月底收到薪金外，其他員工的11月薪金將延遲至下月6日發放。港航續指出，對此為員工所帶來不便，公司深表歉意，同時向乘客保證，此次屬一次過安排，並不會影響公司的日常運作。

稱延發薪一次過 無礙日常運作

港航早於8月已經向員工預告出糧日期可能延後。公司當時稱，受近期本地的抗議活動，使訪港旅客需求疲弱，公司機票預訂量下跌，經營出現困難，建議員工「清假」，同時又向員工提出其他節流措施，當中包括放無薪假，及將發薪日延至每月最後一日等。不足一個月後，港航再推節流措施，並宣布其管理層團隊將會從9月至12月連續4個月減薪20%。另一方面，港航亦調低冬季運力達9%，航班數量也會下調7%，冀望能降低成本。

8月起多番節流仍未見效

不過，似乎多項措施未見成效。空運牌照局10月底再次發出警告，並指出牌照局在過去一段長時間一直密切審視港航的情况，已多次要求港航提交財政改善計劃，惟港航目前的財政問題依然未有改善，情况令人關注，要求港航立即採取實際行動以在短期內有效地改善其財政狀况，否則牌照局會按情况考慮採取適當的行動。港航隨即在本月初宣布，削減現有營運規模約6%，並將進一步調整其網絡中部分航點的班次，當中包括日本大阪、沖繩、東京和泰國曼谷等。

繼本月初宣布明年2月停飛美國洛杉磯後，facebook專頁「K's Aviation」昨日發文稱，港航暫定於明年2月2日開始，停飛加拿大溫哥華，換言之港航所有美洲長途線均會停止營運。本報昨向港航查詢，公司未有正面回應，但就指會持續監察網絡航線，以應對市場的需要，如有營運上的改動，會主動聯絡乘客。

港航近期亦有再削減航班，主要受影響的為日韓及中國內地航線，當中包括香港往杭州的航班由每周10班，於12月初會減至每周8班；香港往日本札幌則由原本每周9班航班減至12月初的每周7班；香港往韓國仁川的航班由每周14班，12月初減至每周12班；香港往南京12月初將減至每周11班（見表）。