經濟
下一篇

港航指11月收益「顯著下跌」 部分員工延至12月初出糧 傳北美全線停飛

【明報專訊】香港航空財政問題仍然未見改善迹象。港航昨日向員工發內部電郵，指受累於香港社會動盪及旅行需求持續疲弱，嚴重影響公司業務，加上11月並非旅遊旺季，使公司收入顯著下跌，影響該月發放薪金的安排，本地員工將延遲至12月6日出糧。港航強調，今次屬一次過安排並致歉，指不會影響公司運作。

明報記者 葉子晴

港航表示，根據安排，除機艙服務員及駐海外員工會準時在月底收到薪金外，其他員工的11月薪金將延遲至下月6日發放。港航續指出，對此為員工所帶來不便，公司深表歉意，同時向乘客保證，此次屬一次過安排，並不會影響公司的日常運作。

稱延發薪一次過 無礙日常運作

港航早於8月已經向員工預告出糧日期可能延後。公司當時稱，受近期本地的抗議活動，使訪港旅客需求疲弱，公司機票預訂量下跌，經營出現困難，建議員工「清假」，同時又向員工提出其他節流措施，當中包括放無薪假，及將發薪日延至每月最後一日等。不足一個月後，港航再推節流措施，並宣布其管理層團隊將會從9月至12月連續4個月減薪20%。另一方面，港航亦調低冬季運力達9%，航班數量也會下調7%，冀望能降低成本。

8月起多番節流仍未見效

不過，似乎多項措施未見成效。空運牌照局10月底再次發出警告，並指出牌照局在過去一段長時間一直密切審視港航的情况，已多次要求港航提交財政改善計劃，惟港航目前的財政問題依然未有改善，情况令人關注，要求港航立即採取實際行動以在短期內有效地改善其財政狀况，否則牌照局會按情况考慮採取適當的行動。港航隨即在本月初宣布，削減現有營運規模約6%，並將進一步調整其網絡中部分航點的班次，當中包括日本大阪、沖繩、東京和泰國曼谷等。

繼本月初宣布明年2月停飛美國洛杉磯後，facebook專頁「K's Aviation」昨日發文稱，港航暫定於明年2月2日開始，停飛加拿大溫哥華，換言之港航所有美洲長途線均會停止營運。本報昨向港航查詢，公司未有正面回應，但就指會持續監察網絡航線，以應對市場的需要，如有營運上的改動，會主動聯絡乘客。

港航近期亦有再削減航班，主要受影響的為日韓及中國內地航線，當中包括香港往杭州的航班由每周10班，於12月初會減至每周8班；香港往日本札幌則由原本每周9班航班減至12月初的每周7班；香港往韓國仁川的航班由每周14班，12月初減至每周12班；香港往南京12月初將減至每周11班（見表）。

相關字詞﹕空運牌照局 拖糧 港航 港航財困

上 / 下一篇新聞

消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假
消費餐飲節流抗逆 莎莎謝瑞麟放無薪假
周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店
周大福少賺逾兩成 下財年港削逾10店
六福純利跌25% 中期息削近一成
六福純利跌25% 中期息削近一成
金管局：人權法影響微
金管局：人權法影響微
阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4
阿里連升3日 累漲16% 4新經濟股成交190億 佔港股1/4
內地降丙肝藥價 歌禮製藥挫25%
內地降丙肝藥價 歌禮製藥挫25%
首控被斬倉 沽1.7億股成實外
首控被斬倉 沽1.7億股成實外
富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%
富臨半年轉蝕6376萬 顧客跌15%
中國糧油獲母企提私有化 溢價34%涉資至少89億
中國糧油獲母企提私有化 溢價34%涉資至少89億
邁科管業招股 入場費4848元
邁科管業招股 入場費4848元
10Life調查：醫療保兩年加價最多23%
10Life調查：醫療保兩年加價最多23%
進智公交中期虧損收窄
進智公交中期虧損收窄
信銀國際推智能投資顧問
信銀國際推智能投資顧問
耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地
耀才半年溢利跌12% 擬進軍內地
松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務
松下沽半導體企業「止血」 曾是全球十大廠商 集中發展汽車電池業務
美感恩節休市 歐股中段偏軟
美感恩節休市 歐股中段偏軟
住宅供應增 星金管局預警樓市受壓
住宅供應增 星金管局預警樓市受壓
張兆聰：藥股偏軟 中生製藥候低炒波幅
張兆聰：藥股偏軟 中生製藥候低炒波幅
張宗永：一個黃絲的選後感
張宗永：一個黃絲的選後感
技術取勝：康師傅料窄幅上落
技術取勝：康師傅料窄幅上落
盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持
盧駿匡：阿里現價可追 187元重要支持
唔續TVB廣告合約 先施想洗底？
唔續TVB廣告合約 先施想洗底？
劉思明：港股低位具承接 科網炒風不減
劉思明：港股低位具承接 科網炒風不減
周顯：大師寧睇風水不算命
周顯：大師寧睇風水不算命
譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！
譚新強：感恩阿里回歸香港 祝賀中國新零售成功！
湯文亮：建制派沒在區選奮戰
湯文亮：建制派沒在區選奮戰
海外投資者回流 紐約樓市望改善 曼哈頓區供應多 第3季樓價按年跌14%
海外投資者回流 紐約樓市望改善 曼哈頓區供應多 第3季樓價按年跌14%
奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起
奪地王後 新地天水圍盤最快下月推 恆大．睿峰突擊上載樓書 單位203呎起
話你知：天水圍16年來 新地首個新盤
話你知：天水圍16年來 新地首個新盤
部分地段擬建公屋 新地藍地紫田村發展或不獲通過
部分地段擬建公屋 新地藍地紫田村發展或不獲通過
yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬
yoo Residence迷你複式業主蝕近900萬
十大屋苑本月146宗成交 按月跌四成
十大屋苑本月146宗成交 按月跌四成
安老院逆市擴張 65萬租北角酒樓樓面
安老院逆市擴張 65萬租北角酒樓樓面
九龍城廣場建住宅計劃觸礁
九龍城廣場建住宅計劃觸礁