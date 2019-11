長實趙國雄評港社運：量寬推升樓價加劇貧富懸殊

在今年7月底,即港府擬修訂《逃犯條例》所觸發的示威事件及警民衝突升溫約一個多月後,趙國雄出席活動時曾有感而發,對近期本港發生的連串事件感到惋惜,認為確實影響了本港幾十年來的和諧氣氛,並強調無論哪一方都是為香港好,出來發聲亦是公民責任,但最重要是不要堅持己見,各走極端。

雖然本港社會動盪在8月至本月中仍然持續,惟在本周日區議會選舉舉行前後,局勢總算略為緩和。趙國雄本周二坦言,他無法準確預測是次社會運動何時平息,而從當日仍有不少示威者在中環參與「和你Lunch」活動,以及仍有民眾在九龍灣及紅磡聚集及堵路可見,事件在未來幾個星期及幾個月仍然可能持續;不過,他強調,由於本港在基建及其他方面的優勢明顯,不論上海、深圳、珠海或其他大灣區城市需要一段長時間才可追上,故本港經濟中期前景不差。

趙國雄分析,是次本港爆發大規模的社會運動,原因之一是大部分港人感到煩憂,而美國聯儲局在2008年金融海嘯後QE大幅印錢救市,導致本港貧富懸殊加劇是問題的根源之一。他解釋,目前不論在美國及本港的流通貨幣均較金融海嘯前以倍數計增長(編按:本港M2貨幣供應由2008年底6.26萬億元勁升1.32倍至今年6月底的14.5萬億元、見圖),本港住宅樓價期內有相若升幅,只是反映港樓保存了實質價值。

QE的最大問題不只是央行大舉印錢令資產價格膨脹,而是印出來的錢幾乎全部流向已擁有物業或資產的富有階層,令他們可以購買更多物業或資產,拉闊貧富懸殊的差距,趙國雄分析,「由於印出來的錢都流向有產階級,所以令貧富兩極化的問題在全球出現,不止本港、內地、美國、英國及歐洲都是這樣,結果是『富者愈富、貧者愈貧』(If you have, you have more: if you don't have, you will have less),(只要環球央行繼續印錢),這趨勢仍會繼續,誰可以停止、如何停止(這亂象)?我不知道」。

美國於去年7月開始向中國產品分批加徵關稅,中國亦採取相關措施反制,該兩個全球最大經濟體開打貿易戰,趙國雄認為,此舉對經濟前景及投資氣氣有負面影響,否則本港樓價升幅可能更大;因此,中美貿易戰日後將如何發展,亦屬影響港樓走勢的重大變數。

雖然中美貿易戰及本港社會動盪均帶來不明朗因素,但趙國雄形容,他出任執行董事的長實(1113)以及個人層面今年均有不少地產投資。例如長實於今年8月便宣布以27億英鎊(約252億港元)收購在倫敦證交所上市之GREENE KING PLC全部股本,GREENE KING PLC為英國具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商,於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營逾2700間英式酒館(Pub)、餐廳及酒店,其三個主要業務分支為「Pub Company(英式酒館公司)」、「Pub Partners(英式酒館合作伙伴)」及「Brewing & Brands(釀酒及品牌)」。截至今年4月28日,GREENE KING PLC擁有1687家由其經營的英式酒館、餐廳及酒店。

倫敦作為國際金融中心及大都會,GREENE KING PLC英式酒館固然客似雲來,趙國雄笑說,在座若有嘉賓向他要求,可獲發貴賓卡:「雖然沒有折扣,但可減少輪候的時間」;在倫敦以外的其他英國城市,GREENE KING PLC旗下不少分店不止設有英式酒館,也有餐廳及酒店,是當地家庭一家大小外出用膳及消費的熱點,故此業務穩定性相當高。

趙國雄表示,長實是次投資GREENE KING PLC,租金回報率達中至高單位數;而且GREENE KING PLC擁有不少停車場,有重建發展的潛力。他強調,由於未來2至3年全球經濟仍有較多不明朗因素,例如中美貿易戰到底如何發展屬變知之數,投資者應該重視防守,聚焦能夠穩定提供日常性收入的項目。

至於個人及家族投資,趙國雄透露,他個人在德國及珠海買入一些物業,並且在柬埔寨投資一些地皮。他解釋,由於東南亞國家未來幾年有眾多基建項目上馬,這些基建落成後可望顯著提升附近地皮的價值,故投資者若具備相關知識、經驗及人脈,並且擁有一大筆資金可作長期投資,亦可以留意有關投資機會。

明報記者 葉創成

