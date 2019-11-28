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長實趙國雄評港社運：量寬推升樓價加劇貧富懸殊

【明報專訊】雖然過去5個多月本港社會示威衝突曾愈演愈烈，惟隨着剛過去周日區議會選舉順利進行，氣氛終於略為緩和，長實（1113）執行董事趙國雄本周二出席亞太區房地產領袖高峰會（MIPIM Asia 2019）期間分析最新事態發展。他表示，美國在2008年金融海嘯後推行量寬（QE），令本港及全球貧富懸殊加劇，是本港是次社會運動成因之一；而由於本港對中國的重要性暫非其他內地城市所能取替，即使是次社運可能還會持續多幾個星期或幾個月，本港經濟中期前景仍然不差，而中美貿易戰如何發展也是影響樓價的重要因素。

在今年7月底，即港府擬修訂《逃犯條例》所觸發的示威事件及警民衝突升溫約一個多月後，趙國雄出席活動時曾有感而發，對近期本港發生的連串事件感到惋惜，認為確實影響了本港幾十年來的和諧氣氛，並強調無論哪一方都是為香港好，出來發聲亦是公民責任，但最重要是不要堅持己見，各走極端。

籲不要堅持己見各走極端

雖然本港社會動盪在8月至本月中仍然持續，惟在本周日區議會選舉舉行前後，局勢總算略為緩和。趙國雄本周二坦言，他無法準確預測是次社會運動何時平息，而從當日仍有不少示威者在中環參與「和你Lunch」活動，以及仍有民眾在九龍灣及紅磡聚集及堵路可見，事件在未來幾個星期及幾個月仍然可能持續；不過，他強調，由於本港在基建及其他方面的優勢明顯，不論上海、深圳、珠海或其他大灣區城市需要一段長時間才可追上，故本港經濟中期前景不差。

本港中期經濟前景不差

趙國雄分析，是次本港爆發大規模的社會運動，原因之一是大部分港人感到煩憂，而美國聯儲局在2008年金融海嘯後QE大幅印錢救市，導致本港貧富懸殊加劇是問題的根源之一。他解釋，目前不論在美國及本港的流通貨幣均較金融海嘯前以倍數計增長（編按：本港M2貨幣供應由2008年底6.26萬億元勁升1.32倍至今年6月底的14.5萬億元、見圖），本港住宅樓價期內有相若升幅，只是反映港樓保存了實質價值。

QE的最大問題不只是央行大舉印錢令資產價格膨脹，而是印出來的錢幾乎全部流向已擁有物業或資產的富有階層，令他們可以購買更多物業或資產，拉闊貧富懸殊的差距，趙國雄分析，「由於印出來的錢都流向有產階級，所以令貧富兩極化的問題在全球出現，不止本港、內地、美國、英國及歐洲都是這樣，結果是『富者愈富、貧者愈貧』（If you have, you have more: if you don't have, you will have less），（只要環球央行繼續印錢），這趨勢仍會繼續，誰可以停止、如何停止（這亂象）？我不知道」。

美國於去年7月開始向中國產品分批加徵關稅，中國亦採取相關措施反制，該兩個全球最大經濟體開打貿易戰，趙國雄認為，此舉對經濟前景及投資氣氣有負面影響，否則本港樓價升幅可能更大；因此，中美貿易戰日後將如何發展，亦屬影響港樓走勢的重大變數。

長實252億購英酒商 增經常收入

雖然中美貿易戰及本港社會動盪均帶來不明朗因素，但趙國雄形容，他出任執行董事的長實（1113）以及個人層面今年均有不少地產投資。例如長實於今年8月便宣布以27億英鎊（約252億港元）收購在倫敦證交所上市之GREENE KING PLC全部股本，GREENE KING PLC為英國具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商，於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營逾2700間英式酒館（Pub）、餐廳及酒店，其三個主要業務分支為「Pub Company（英式酒館公司）」、「Pub Partners（英式酒館合作伙伴）」及「Brewing & Brands（釀酒及品牌）」。截至今年4月28日，GREENE KING PLC擁有1687家由其經營的英式酒館、餐廳及酒店。

倫敦作為國際金融中心及大都會，GREENE KING PLC英式酒館固然客似雲來，趙國雄笑說，在座若有嘉賓向他要求，可獲發貴賓卡：「雖然沒有折扣，但可減少輪候的時間」；在倫敦以外的其他英國城市，GREENE KING PLC旗下不少分店不止設有英式酒館，也有餐廳及酒店，是當地家庭一家大小外出用膳及消費的熱點，故此業務穩定性相當高。

家族投資珠海德國柬埔寨

趙國雄表示，長實是次投資GREENE KING PLC，租金回報率達中至高單位數；而且GREENE KING PLC擁有不少停車場，有重建發展的潛力。他強調，由於未來2至3年全球經濟仍有較多不明朗因素，例如中美貿易戰到底如何發展屬變知之數，投資者應該重視防守，聚焦能夠穩定提供日常性收入的項目。

至於個人及家族投資，趙國雄透露，他個人在德國及珠海買入一些物業，並且在柬埔寨投資一些地皮。他解釋，由於東南亞國家未來幾年有眾多基建項目上馬，這些基建落成後可望顯著提升附近地皮的價值，故投資者若具備相關知識、經驗及人脈，並且擁有一大筆資金可作長期投資，亦可以留意有關投資機會。

明報記者 葉創成

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